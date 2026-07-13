Muere Lindsey Graham, senador y aliado de Donald Trump

El legislador republicano falleció a los 71 años tras una enfermedad repentina, poniendo fin a una trayectoria marcada por su influencia en política exterior

El senador republicano Lindsey Graham falleció a los 71 años, informó este domingo su oficina, que señaló que el deceso ocurrió el sábado tras una "breve y repentina enfermedad", sin ofrecer más detalles sobre las causas.

Los servicios de emergencia acudieron a su domicilio tras recibir un reporte relacionado con un paro cardíaco.

Su muerte ocurrió apenas un día después de haber realizado una visita oficial a Ucrania.

Antes de su fallecimiento, Graham sostuvo un encuentro en Kiev con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, durante la que fue su décima visita al país desde el inicio del conflicto.

Tras esa reunión, el senador anunció su intención de impulsar en Washington un nuevo paquete de sanciones contra Rusia con el objetivo de fortalecer las herramientas del presidente Donald Trump para buscar el fin de la guerra.

Una extensa carrera política

Originario de Carolina del Sur, Lindsey Graham fue el primer integrante de su familia en cursar estudios universitarios. Se graduó en Derecho y trabajó durante seis años como abogado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos antes de iniciar su trayectoria en la política.

Comenzó su carrera legislativa en la Cámara de Representantes durante la década de los noventa y, en 2002, obtuvo un escaño en el Senado, cargo para el que fue reelegido en 2008, 2014 y 2020.

Apenas el pasado 10 de junio había asegurado su candidatura para buscar un quinto mandato tras imponerse en las elecciones primarias republicanas.

De crítico a aliado de Trump

La relación entre Graham y Donald Trump atravesó distintas etapas. Durante la contienda presidencial de 2016, el senador fue uno de los principales críticos del entonces aspirante republicano, a quien cuestionó públicamente durante la campaña.

Sin embargo, una vez que Trump obtuvo la nominación del Partido Republicano y posteriormente llegó a la Casa Blanca, Graham se convirtió en uno de sus aliados más cercanos dentro del Senado.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, el presidente estadounidense lo describió como un "auténtico patriota" y destacó tanto su amistad como su trabajo en favor de los habitantes de Carolina del Sur.

Durante su trayectoria legislativa, Graham presidió el Comité de Presupuesto del Senado y formó parte de los comités de Asignaciones, Judicial y de Medio Ambiente y Obras Públicas.

También fue identificado por su respaldo a Israel y por mantener una postura de línea dura frente a Irán. En ese contexto, criticó la decisión del Gobierno de España de restringir el uso de su espacio aéreo al Ejército estadounidense y planteó incluso la posibilidad de trasladar las bases militares de Estados Unidos instaladas en territorio español, además de promover sanciones contra ese país.