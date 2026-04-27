Muere legisladora por accidente aéreo en Minnesota

En la aeronave viajaban únicamente dos personas; no se reportaron víctimas adicionales en tierra, pese a que el siniestro ocurrió en una zona habitacional.

Una legisladora estatal de EUA murió en un accidente aéreo ocurrido en Minnesota, luego de que la avioneta en la que viajaba se desplomara y se incendiara minutos después del despegue. El hecho dejó también sin vida al piloto, en un caso que ya es investigado por autoridades federales.

La víctima fue identificada como Liz Conmy, representante estatal de Dakota del Norte, quien viajaba en una aeronave monomotor que cayó en una zona suburbana al norte de Minneapolis. El impacto generó una explosión y un incendio que consumió los restos del avión.

¿Cómo ocurrió el accidente aéreo en Minnesota?

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave despegó del aeropuerto Crystal la mañana del sábado y se estrelló poco después en un parque de Brooklyn Park, en Minnesota.

Testigos señalaron que el avión descendió de forma abrupta antes de impactarse contra el suelo, lo que provocó una bola de fuego visible desde varias viviendas cercanas. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento del siniestro.

Elementos de emergencia acudieron rápidamente al sitio; sin embargo, al llegar encontraron la aeronave envuelta en llamas, sin posibilidad de rescatar con vida a los ocupantes.

Se confirmó que en la aeronave viajaban únicamente dos personas: la legisladora y el piloto. No se reportaron víctimas adicionales en tierra, pese a que el siniestro ocurrió en una zona habitacional.

¿Quién era la legisladora fallecida?

Liz Conmy era integrante de la Cámara de Representantes de Dakota del Norte desde 2023 y formaba parte del partido Demócrata local.

Durante su trayectoria política, impulsó temas relacionados con la educación pública, el medio ambiente y la transparencia gubernamental. También era madre de familia y tenía experiencia como docente universitaria.

Autoridades y figuras políticas expresaron condolencias por su fallecimiento, al considerar su muerte como una pérdida significativa para la política estatal.