Muere Jesse Jackson a los 84 años, ícono de derechos civiles

El reverendo Jesse Jackson falleció a los 84 años en Chicago. Fue figura clave del movimiento por los derechos civiles y dos veces candidato presidencial

El reverendo Jesse Jackson, uno de los líderes más influyentes del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, falleció este 17 de febrero de 2026 a los 84 años, informó su familia en un comunicado.

De acuerdo con el anuncio, murió pacíficamente por la mañana, rodeado de sus seres queridos.

En los últimos años enfrentó diversos problemas de salud, entre ellos parálisis supranuclear progresiva (PSP), una enfermedad neurodegenerativa similar al Parkinson que lo obligó a reducir sus actividades públicas tras una hospitalización en noviembre de 2025.

Heredero del legado de Martin Luther King Jr.

Jackson fue colaborador cercano de Martin Luther King Jr. durante la década de 1960 y participó en algunas de las marchas más emblemáticas del movimiento por los derechos civiles.

Estuvo presente en Memphis en 1968 cuando King fue asesinado, un hecho que marcó profundamente su trayectoria.

En 1971 fundó Operation PUSH (People United to Save Humanity), organización enfocada en el empoderamiento económico y la justicia social.

Posteriormente, creó la Rainbow PUSH Coalition, con la que promovió una coalición multirracial que integrara a afroamericanos, latinos, mujeres, trabajadores y comunidades marginadas bajo el concepto de “Rainbow Coalition”.

Pionero en la política nacional

Jackson hizo historia al buscar la nominación presidencial del Partido Demócrata en 1984 y 1988, convirtiéndose en el primer afroamericano en construir una campaña nacional competitiva dentro de un partido mayoritario.

Su lema, “Keep Hope Alive”, se convirtió en un símbolo de movilización política y esperanza para millones de estadounidenses.

Además de su activismo interno, actuó como negociador internacional en misiones humanitarias que contribuyeron a la liberación de rehenes estadounidenses en distintos países.

En el año 2000 recibió la Presidential Medal of Freedom, el mayor reconocimiento civil de Estados Unidos, otorgado por el entonces presidente Bill Clinton.

Nacido el 8 de octubre de 1941 en Greenville, Carolina del Sur, Jackson creció en el contexto de la segregación racial del sur estadounidense y dedicó más de cinco décadas a la lucha por la igualdad racial, la justicia económica y la representación política de comunidades históricamente excluidas.

Su influencia ayudó a abrir camino para nuevas generaciones de líderes afroamericanos en la política nacional y consolidó un puente entre el movimiento de los años 60 y la política contemporánea.

Estados Unidos despide a una de las voces más persistentes en favor de los derechos civiles y la dignidad humana. Su legado, coinciden sus seguidores, perdurará por generaciones.