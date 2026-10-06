Muere investigadora en incidente en laboratorio de peste en Rusia

Dayra Shipilova, de 28 años, murió tras ser diagnosticada con una neumonía de origen desconocido; más de 300 personas fueron puestas bajo observación

Autoridades rusas se encuentran atendiendo un incidente que ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias y la comunidad científica.

Se trata de la muerte de una investigadora rusa dentro de un laboratorio especializado en la peste, ubicado en Shelekhov, en Siberia.

De acuerdo con medios rusos, el incidente ocurrió el pasado 24 de septiembre, cuando se generó la liberación de una sustancia peligrosa tras la rotura de un tubo de ensayo.

¿Qué ocurrió en el laboratorio de Shelekhov?

La información disponible menciona que la investigadora de 28 años, Dayra Shipilova, murió tras ser diagnosticada con una neumonía de origen desconocido.

Dicho incidente habría ocurrido en el laboratorio UCAV de Shelekhov, instalación dedicada al estudio de enfermedades infecciosas.

Por su parte, el Instituto de Investigación contra la Peste de Shelekhov confirmó el deceso, aunque no se ha especificado cuál fue la sustancia que se liberó en el incidente.

¿Existe riesgo de contagio para la población?

Hasta el momento, tampoco se ha especificado si existe un riesgo de contagio para la población.

Esta situación ha ocasionado que más de 300 personas, entre las cuales se incluye personal médico y empleados del laboratorio, fueran puestos bajo observación médica como medida preventiva.

¿Qué medidas implementaron las autoridades rusas?

Ante esto, las autoridades sanitarias en Rusia implementaron protocolos especiales para monitorear posibles síntomas y evitar la propagación de cualquier agente infeccioso.