Muere hombre tras ataque de un pitbull que se soltó

Un hombre de 48 años murió en la ciudad de Chennai, en el sur de la India, tras ser atacado por un perro de raza pitbull, un suceso que aviva el debate nacional sobre el peligro de los perros, desatado la semana pasada por la controvertida orden del Tribunal Supremo de retirar a todos los canes callejeros de Nueva Delhi.

El incidente ocurrió, cuando Karunakaran, un jornalero, pasaba por delante de la casa de su vecina y el pitbull, que la mujer tenía como perro guardián, se soltó y le atacó, causándole heridas mortales en el muslo y las partes íntimas, informó la policía los medios.

La dueña del animal también resultó herida al intentar controlarlo.

La policía ha detenido a la propietaria, acusada de muerte por negligencia. El perro, por su parte, ha sido retenido por las autoridades municipales y puesto en aislamiento.

El pitbull está en una lista de 23 razas cuya importación, cría y venta fueron prohibidas por el gobierno central en 2024. Sin embargo, la aplicación de esta prohibición se encuentra actualmente suspendida por una orden judicial.

El suceso se produce en un momento de tensión social en la India después de que la semana pasada, el Tribunal Supremo ordenase la retirada y el confinamiento permanente de todos los perros callejeros de Nueva Delhi para atajar la crisis de salud pública por las mordeduras y la rabia.

La decisión desató una tormenta de protestas por parte de activistas y celebridades, y ahora está siendo revisada por el propio presidente de la corte.