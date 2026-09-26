Muere hombre herido durante atentado contra Trump en 2024

Copenhaver recibió disparos en el brazo y en el abdomen, lo que le dejó secuelas y le obligó a caminar con bastón desde entonces.

James Copenhaver, un hombre que resultó herido durante el intento de asesinato contra el presidente de EUA, Donald Trump, en un acto de campaña el 13 de julio de 2024, falleció esta semana, indicaron este viernes medios estadounidenses.

Copenhaver recibió disparos en el brazo y en el abdomen, lo que le dejó secuelas y le obligó a caminar con bastón desde entonces.

El hombre, de 76 años, murió el miércoles en el Hospital West Penn de Pittsburgh.

Su abogado, Joseph Feldman, no especificó en su comunicado si su fallecimiento está directamente relacionado con las heridas sufridas en 2024.

Copenhaver y su mujer, Marianne Copenhaver, denunciaron en junio al Gobierno federal, alegando que tanto el Servicio Secreto como el Departamento de Seguridad Nacional no garantizaron una protección adecuada durante el mitin de Trump, en la que el ahora mandatario resultó herido en una oreja.

En un mensaje publicado en la red Truth Social el jueves, el líder republicano calificó a Copenhaver de "auténtico patriota estadounidense", y destacó que hizo gala de una "tremenda valentía y coraje", además de mantener un "espíritu positivo" a pesar de las dificultades.

En el mitin de Butler, Pensilvania, recibieron disparos otras dos personas del público: David Dutch, que sobrevivió, y Corey Comperatore, que falleció al proteger a su familia de las balas con su cuerpo.