Muere Harald V, rey de Noruega, a los 89 años

El monarca noruego falleció en Oslo tras 35 años de reinado; durante su infancia vivió exiliado en Estados Unidos por la ocupación nazi de su país

El rey Harald V de Noruega murió este viernes a los 89 años en el Hospital Nacional de Oslo, donde falleció a las 6:35 de la mañana, (tiempo de Noruega) informó el Palacio Real. Tras su muerte, su hijo Haakon asumió automáticamente el trono como Haakon VIII.

Harald, considerado el monarca de mayor edad en Europa, permaneció más de tres décadas en el trono y fue reconocido por modernizar la casa real noruega. A diferencia de otros soberanos europeos de edad avanzada, rechazó abdicar y mantuvo sus funciones hasta su fallecimiento.

Durante su reinado, Noruega consolidó su crecimiento económico impulsado por la explotación de petróleo y gas. Aunque la monarquía mantiene un papel principalmente simbólico, Harald se convirtió en una figura popular dentro de la democracia de 5.5 millones de habitantes.

Nacido en 1937 en Asker, cerca de Oslo, Harald fue el primer príncipe noruego nacido en territorio nacional en varios siglos. Su infancia estuvo marcada por la Segunda Guerra Mundial: tenía tres años cuando la Alemania nazi ocupó Noruega y tuvo que abandonar el país junto con su madre y sus hermanas.

La familia real se refugió inicialmente en Suecia y posteriormente viajó a Estados Unidos, mientras su padre, el entonces príncipe Olav, y su abuelo, el rey Haakon VII, se trasladaron a Reino Unido junto con el gobierno noruego en el exilio. La resistencia de Haakon VII frente a las exigencias de la Alemania nazi le ganó el respaldo de los noruegos.

Durante el exilio estadounidense, Harald y su familia fueron recibidos en varias ocasiones en la Casa Blanca. A los seis años realizó su primer acto oficial, cuando participó en la ceremonia de bautizo de nuevos aviones de guerra en una base noruega ubicada en Canadá.

Con el final de la guerra, la familia regresó a Noruega en junio de 1945. Harald cursó estudios en escuelas públicas, ingresó a la academia militar noruega y posteriormente estudió en la Universidad de Oxford.

Además de su actividad institucional, Harald mantuvo durante toda su vida una estrecha relación con el mar y la navegación. Al igual que su padre, quien fue campeón olímpico de vela en 1928, compitió por Noruega en distintas ediciones de los Juegos Olímpicos.

En 1987, el entonces príncipe Harald obtuvo uno de sus mayores logros deportivos al capitánear su yate hasta la medalla de oro en los Campeonatos Mundiales de vela.

Con su muerte concluye una etapa de más de 30 años de la monarquía noruega y comienza el reinado de Haakon VIII, quien asume el trono en un país donde la Corona conserva funciones constitucionales y representativas, mientras el poder político permanece en manos del Parlamento y del gobierno electo.