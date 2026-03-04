Muere familia de cinco en incendio provocado en Finlandia

De acuerdo con la Policía, el presunto responsable es un hombre finlandés de 70 años que residía en el mismo inmueble y ya fue detenido

Cinco integrantes de una misma familia murieron durante la madrugada de este martes tras un incendio provocado en un edificio de departamentos en la ciudad de Vantaa, ubicada al norte de Helsinki, en Finlandia. Las víctimas eran un matrimonio de origen somalí y sus tres hijos, de 3, 6 y 8 años, según confirmaron autoridades.

De acuerdo con la Policía, el presunto responsable es un hombre finlandés de 70 años que residía en el mismo inmueble. El sospechoso se presentó ante las autoridades y admitió haber iniciado el fuego.

Detenido el presunto responsable del incendio

El individuo permanece bajo custodia y todavía no ha sido interrogado formalmente, por lo que hasta ahora se desconocen las razones que lo llevaron a provocar el siniestro. No obstante, la Policía descartó que el ataque haya tenido motivaciones racistas.

Los servicios de emergencia detallaron que el fuego comenzó en el apartamento del sospechoso, situado justo debajo de la vivienda de la familia afectada. Las llamas generaron una gran cantidad de humo, que se propagó con rapidez a través de la escalera del edificio.

Al percatarse del humo, los padres intentaron salir junto con sus hijos, pero no lograron ponerse a salvo. Los cinco fallecieron en el pasillo de la escalera a causa de la inhalación de gases tóxicos.

Un bebé logró sobrevivir

El único sobreviviente de la familia fue un bebé recién nacido, quien fue localizado por los equipos de rescate junto a los cuerpos de sus padres. El menor fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica.

El jefe de bomberos explicó ante los medios que, de acuerdo con las primeras evaluaciones, es probable que la familia hubiera tenido mayores posibilidades de sobrevivir si hubiera permanecido dentro de su apartamento en lugar de intentar huir por la escalera.

Cargos y operativo de emergencia

La Policía imputó al detenido cinco cargos de homicidio y uno más por incendio agravado. Sin embargo, hasta el momento no considera que su intención específica fuera causar daño directo a esta familia ni a otros residentes del edificio.

El incendio se registró de madrugada en un complejo de viviendas sociales de seis pisos, propiedad del municipio de Vantaa. Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 5:41 horas locales.

Los bomberos lograron controlar las llamas antes de que alcanzaran los niveles superiores del inmueble y procedieron a desalojar a 57 vecinos. Cuatro de ellos requirieron traslado hospitalario debido a la inhalación de humo.