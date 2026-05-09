Muere excursionista por ataque de oso en un parque de Montana

En un comunicado oficial, el organismo detalló que las lesiones encontradas en el cuerpo son compatibles con las que suele dejar un ataque de oso.

El Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos informó sobre el hallazgo del cuerpo de un excursionista que había sido reportado como desaparecido en el Parque Nacional Glacier, en Montana. De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima habría fallecido tras un encuentro con un oso, en lo que representa el primer caso mortal de este tipo en la zona desde 1998.

El cadáver fue localizado el miércoles en un área boscosa de difícil acceso, rodeada de árboles caídos y situada a unos 15 metros de un sendero.

Autoridades investigan posible ataque de oso

En un comunicado oficial, el organismo detalló que las lesiones encontradas en el cuerpo son compatibles con las que suele dejar un ataque de oso.

“Sus heridas son compatibles con las que se sufren tras un encuentro con un oso”, señaló el Servicio Nacional de Parques.

El excursionista había sido visto por última vez el domingo pasado, por lo que desde entonces se mantenía un operativo de búsqueda en la zona.

Primer incidente mortal desde 1998

Las autoridades indicaron que actualmente realizan recorridos y evaluaciones en el área para detectar actividad de osos y determinar si existe algún riesgo adicional para los visitantes del parque.

El Parque Nacional Glacier alberga cerca de mil osos negros y grizzli, especies que habitan y recorren regularmente distintas áreas naturales del lugar.

Según los registros oficiales, la última ocasión en que una persona resultó herida por un oso en esta región ocurrió en agosto de 2025.

Con este caso, Glacier registra su primer ataque mortal relacionado con osos en casi tres décadas.