Muere empresario embestido por un búfalo que intentaba cazar

Un empresario de bienes raíces de Texas, Estados Unidos, murió durante un safari de caza en Sudáfrica después de que un búfalo que estaba rastreando lo atacó.

Asher Watkins, de 52 años, estaba en un safari guiado dirigido por Coenraad Vermaak Safaris en la provincia de Limpopo, Sudáfrica, cuando ocurrió el ataque.

Watkins resultó herido de muerte mientras rastreaba a un búfalo ileso con un cazador y rastreador profesional, según un comunicado. La compañía de safaris describió el ataque como "repentino y sin provocación".

En el sitio web de la compañía de safaris, describen al búfalo africano como "el animal más peligroso de perseguir en África, y más aún en el mundo", y agregan que el animal es responsable de "varias muertes y muchas lesiones a cazadores cada año".

Watkins era socio gerente de Watkins Ranch Group, una empresa de bienes raíces comerciales que vende ranchos, granjas y terrenos de lujo en todo Estados Unidos.

Anteriormente, vendió propiedades rancheras multimillonarias en Arkansas, Colorado y Texas.

Watkins se crio en Dallas y trabajó en el rancho de caza y ganado de su familia, según su biografía empresarial publicada en Internet. Disfrutaba de la caza y la pesca.