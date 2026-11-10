Muere el sospechoso del tiroteo que dejó seis muertos en Cracovia

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, y el primer ministro, Donald Tusk, participaron el lunes en una marcha silenciosa en memoria de las víctima

El presunto autor del tiroteo que dejó seis muertos y 15 heridos en el centro de Cracovia falleció la madrugada del lunes 9 de noviembre en un hospital de la ciudad. La Fiscalía Nacional de Polonia mantiene abierta la investigación para esclarecer el móvil del ataque y determinar si alguien ayudó al sospechoso o lo instigó.

Michał Oksiński, de 24 años, murió a las 4:30 horas, tiempo local, antes de que se le formularan cargos. Había ingresado en estado crítico el sábado, tras resultar herido en el intercambio de disparos con los agentes que lo detuvieron.

El Gobierno polaco informó inicialmente de 16 heridos porque ese recuento incluía al sospechoso. El balance de la Fiscalía es de seis víctimas mortales y 15 personas heridas, entre ellas los dos policías que intervinieron en la detención.

El ataque en la Plaza del Mercado Principal

Los primeros disparos se registraron a las 14:59 horas del sábado 7 de noviembre. Según la reconstrucción policial, el sospechoso entró en automóvil en la Plaza del Mercado Principal, en el centro histórico de Cracovia, y abrió fuego contra los transeúntes.

La Fiscalía contabilizó al menos varias decenas de disparos en la plaza y las calles cercanas. Uno de ellos alcanzó un tranvía de la línea 1, cuyos pasajeros y conductor resultaron ilesos.

Una patrulla inició la persecución a las 15:01 horas. Poco más de dos minutos después, el automóvil del sospechoso chocó con otro vehículo cerca del cruce de las calles Dietla y Stradomska.

Allí se produjo el intercambio de disparos en el que resultaron heridos los agentes Jakub Kulik y Artur Morański, quienes lograron detenerlo.

Entre las víctimas mortales había cuatro ciudadanos polacos, una mujer austriaca y un hombre británico.

La Fiscalía investiga tres homicidios previos al tiroteo

La Fiscalía investiga el ataque de Cracovia como un delito de carácter terrorista. Las pruebas reunidas hasta ahora también señalan a Oksiński como presunto responsable de la muerte de sus padres y su hermana de 21 años.

Los tres fueron hallados con heridas de bala en el domicilio familiar de Ostrowiec Świętokrzyski, donde, según la hipótesis de los fiscales, el ataque ocurrió antes de que el joven viajara a Cracovia.

El lunes concluyeron las autopsias de las seis víctimas del tiroteo y de los tres familiares. La del sospechoso quedó programada para el martes 10 de noviembre. La Fiscalía indica que los dictámenes forenses completos podrían tardar varias semanas.

Los investigadores aseguraron dos fusiles AR-15, dos pistolas y cientos de cartuchos entre el automóvil y lo que llevaba el sospechoso.

En la vivienda familiar encontraron otras siete armas. Oksiński tenía permiso para poseer armas de fuego desde enero de 2026. Los fiscales también buscan acceder a los datos de cuatro teléfonos recuperados del vehículo como parte de las diligencias para reconstruir ambos hechos.

Cracovia prepara barreras en los accesos a la plaza

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, y el primer ministro, Donald Tusk, participaron el lunes en una marcha silenciosa en memoria de las víctimas. El luto municipal se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre.

El Ayuntamiento anunció que instalará barreras temporales en los accesos a la Plaza del Mercado Principal y al Mercado Pequeño. El municipio prepara un sistema permanente para impedir el ingreso de vehículos sin autorización y mantener el paso de los servicios de emergencia.