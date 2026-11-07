Muere el diputado Julio César Portillo tras ataque en Guatemala

Tres elementos de la Policía Nacional Civil perdieron la vida al defender la comitiva del político en el departamento de Zacapa.

El diputado guatemalteco Julio César Portillo Paz falleció en el centro hospitalario donde recibía atención médica, tras no lograr recuperarse de las heridas sufridas durante la emboscada ejecutada en el municipio de Río Hondo, Zacapa.

Con su deceso, la cifra de víctimas mortales derivadas del atentado armado ascendió a cuatro personas, incluyendo a los tres elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) que conformaban su escolta de seguridad.

Confirmación oficial y condolencias institucionales

El deceso fue confirmado oficialmente por la Policía Nacional Civil y por el propio Congreso de la República de Guatemala, institución que emitió notas de duelo lamentando la pérdida del legislador representante del departamento de Zacapa.

De igual manera, dirigentes y bancadas parlamentarias expresaron sus condolencias ante el crimen registrado en la ruta al Atlántico.

Despliegue de operativos e investigaciones del Ministerio Público

Ante la gravedad del ataque, las fuerzas de seguridad guatemaltecas desplegaron operativos especiales de búsqueda y fiscalización en la región oriental del país para ubicar a los responsables del atentado.

Asimismo, el Ministerio Público mantiene abiertas las diligencias para esclarecer el móvil de la agresión directa en una zona golpeada por la violencia vinculada al crimen organizado.