Muere Brooklyn Rivera bajo custodia estatal en Nicaragua

La muerte del dirigente indígena miskito provocó nuevas denuncias contra el Gobierno nicaragüense y llamados a esclarecer las condiciones de su detención.

La muerte del líder indígena miskito y exdiputado nicaragüense Brooklyn Rivera Bryan volvió a colocar bajo escrutinio internacional la situación de los presos políticos en Nicaragua. El fundador del partido Yatama falleció a los 73 años mientras permanecía hospitalizado bajo custodia estatal en Managua, luego de varios meses de deterioro físico que generó denuncias de familiares, organismos de derechos humanos y sectores opositores.

El Ministerio de Salud confirmó el fallecimiento este domingo e informó que Rivera Bryan se encontraba internado desde el 7 de marzo en una unidad de cuidados intensivos debido a complicaciones respiratorias. Según la versión oficial, el dirigente indígena presentó un deterioro físico y neurológico relacionado con una bacteria derivada de secuelas de Covid-19, pese a los esfuerzos médicos realizados para restablecer su salud.

La administración encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo aseguró que el exlegislador estuvo acompañado por familiares cercanos durante sus últimos días. Sin embargo, la explicación gubernamental fue rechazada por allegados y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes sostienen que el estado de salud de Rivera Bryan se agravó durante el tiempo que permaneció detenido.

La figura política más influyente de la Costa Caribe

Brooklyn Rivera fue una de las voces más representativas de los pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua. Durante décadas encabezó la defensa de los derechos territoriales, culturales y políticos del pueblo miskito, convirtiéndose en un referente dentro de las comunidades originarias del país.

Su liderazgo trascendió el ámbito comunitario cuando fundó Yatama, organización que durante años participó en la política regional y nacional defendiendo los intereses de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Su presencia en la Asamblea Nacional y en distintos procesos electorales lo convirtió en una de las figuras más conocidas de la región caribeña nicaragüense.

Rivera Bryan fue detenido en septiembre de 2023 cuando aún era diputado. Su arresto ocurrió meses antes de las elecciones regionales realizadas en marzo de 2024, situación que provocó cuestionamientos de organizaciones nacionales e internacionales que denunciaron restricciones a la participación política de sectores opositores.

Familia denunció deterioro durante la detención

Días antes de su muerte, la hija del dirigente indígena, Tininiska Rivera, responsabilizó públicamente al Gobierno nicaragüense por el deterioro de la salud de su padre. Desde el exilio, afirmó que el líder miskito fue detenido cuando se encontraba en condiciones óptimas y rechazó la versión oficial sobre su estado médico.

"Responsabilizo directamente al régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y los colaboradores necesarios, por el deterioro y daño a la vida, salud e integridad física y psicológica de mi padre".

Además, cuestionó las condiciones de detención y solicitó acceso para familiares, abogados y médicos independientes. También pidió que pudiera recibir atención especializada fuera del país debido a la gravedad de su situación médica.

Organizaciones exigen una investigación independiente

Tras confirmarse el fallecimiento, diversas organizaciones de derechos humanos exigieron una investigación independiente para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del dirigente indígena.

El Colectivo Nicaragua Nunca Más afirmó que Rivera Bryan es el octavo preso político fallecido bajo el contexto de la crisis política nicaragüense desde 2019. La organización también señaló que el caso debe ser investigado por instancias internacionales debido a las denuncias previas sobre desaparición forzada, presuntas torturas y restricciones de acceso a familiares.

El abogado Salvador Marenco sostuvo que la muerte del líder miskito representa un caso que requiere esclarecimiento judicial y reiteró las acusaciones contra las autoridades nicaragüenses. Asimismo, señaló que el colectivo cuenta con más de 270 testimonios de personas que aseguran haber sufrido torturas o malos tratos durante su detención.