Muere bebé recién nacida tras ataque de perro en Michigan, EUA

La abuela del bebé, identificada como Ellyn, declaró a medios locales que nunca tuvo la oportunidad de conocer a su nieta antes de enterarse de su muerte.

Una bebé de 5 días de nacida murió tras sufrir heridas que se cree fueron causadas por un perro dentro de una casa móvil en Michigan.

La policía de Novi respondió el martes por la mañana a una llamada sobre un bebé inconsciente en un parque de casas móviles.

Un familiar declaró a la policía que encontraron al bebé con heridas punzantes y que creían que el niño había sido atacado por un perro.

El bebé fue trasladado a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento .

Las autoridades indicaron que se trataba de un perro mestizo de tamaño promedio. El servicio de control de animales del condado de Oakland retiró al animal de la vivienda.

La abuela del bebé, identificada como Ellyn, declaró a medios locales que nunca tuvo la oportunidad de conocer a su nieta antes de enterarse de su muerte.

Agregó que el padre del niño cree que el perro volteó la cuna.

Se cree que el perro pertenecía a la familia y que fue sacrificado. El incidente sigue bajo investigación.