Muere alcalde de Locmaria tras altercado en un puerto de Francia

El alcalde francés, Dominique Rousselot, murió tras un altercado en un puerto de Francia. Las autoridades investigan si la pelea estuvo relacionada

Dominique Rousselot, alcalde de la comuna de Locmaria, en la isla de Belle-Île-en-Mer, al este de Francia, falleció la noche del sábado luego de verse involucrado en un altercado con un navegante en el puerto de Le Palais, según medios locales.

De acuerdo con el diario Le Figaro, que cita una fuente cercana a la investigación, la policía acudió al lugar tras recibir un reporte sobre una pelea y encontró al alcalde en paro cardíaco sobre el muelle.

A pesar de las maniobras de reanimación realizadas por los equipos de emergencia, el funcionario no logró sobrevivir.

Tras el incidente, las autoridades identificaron como presunto implicado a un navegante de 55 años, quien cuenta con antecedentes penales, principalmente por violencia agravada.

Según el reporte, el sospechoso se negó inicialmente a declarar ante la policía, pero posteriormente fue detenido y puesto bajo custodia la misma noche de los hechos.

La investigación continúa para determinar si el altercado tuvo relación directa con el fallecimiento del alcalde.

De acuerdo con la información preliminar, Dominique Rousselot no presentaba lesiones visibles, por lo que las autoridades buscan esclarecer las circunstancias que provocaron su muerte.