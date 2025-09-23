Muere adolescente de 15 años tras robar bici eléctrica

Las autoridades neerlandesas iniciaron hoy una investigación después de que la policía matara este domingo a tiros a un adolescente de 15 años en un municipio cerca de la ciudad portuaria de Róterdam tras el robo de una bicicleta eléctrica en el que el menor presuntamente usó un arma de fuego, un suceso que ocurrió en un McDonald's lleno de familias y niños.

Según la versión policial, el joven habría participado poco antes en el robo de lo que se conoce como una "fatbike", una bicicleta eléctrica con llantas gruesas, un hurto en el que el menor habría usado un arma de fuego que, posteriormente, fue encontrada en su poder.

El suceso tuvo lugar en la localidad de Capelle aan den IJssel, un municipio de Holanda del Sur.

Cuando los agentes llegaron al lugar del robo, el sospechoso ya había huido, pero más tarde lo localizaron cerca del local de comida rápida. Al intentar detenerlo en las inmediaciones del restaurante, el adolescente fue advertido "en múltiples ocasiones" para que soltara el arma y se entregara, pero no obedeció y salió corriendo, lo que motivó que los policías abrieran fuego, explicó la versión ofrecida por un portavoz policial a la televisión pública NOS.

El suceso, que tuvo lugar la tarde de este domingo, desencadenó un gran despliegue de servicios de emergencia, incluido un equipo médico en helicóptero, y decenas de personas fueron testigos de la escena de violencia. "La presencia de niños hace que el impacto sea aún más profundo", subrayó Manusama.

La empresa prometió apoyo psicológico a las víctimas y empleados del restaurante, cerrado temporalmente, aunque no detalló cuántas personas fueron testigos del tiroteo.

Rijksrecherche, órgano independiente encargado de revisar todos los casos en los que la policía dispara su arma y hay heridos o muertos, está investigando lo ocurrido y entregará sus conclusiones a la Fiscalía neerlandesa, que deberá decidir si se presentan cargos contra los agentes involucrados en el suceso.

El alcalde señaló que la tragedia expone un problema mayor: la implicación de jóvenes en la delincuencia. "Es muy preocupante, pero trabajamos con escuelas, organizaciones juveniles y policía para mantener un buen contacto con ellos, pero también para poner límites y sancionar cuando es necesario", dijo.