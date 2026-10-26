Movilizan rescate por buque con tripulantes en el mar del Norte

Los remolcadores Guardian y Nordic fueron enviados hacia el carguero para apoyar las maniobras, mientras las condiciones del mar dificultaban la intervención

Dos tripulantes del buque de carga UHL Freedom fueron evacuados en helicóptero después de que la embarcación quedara a la deriva durante un temporal en el mar del Norte, cerca de la isla neerlandesa de Schiermonnikoog. El incidente dejó tres heridos entre las 25 personas que viajaban a bordo.

La emergencia se registró este domingo 25 de octubre, aproximadamente a 29 kilómetros al norte de la isla, en una zona con olas de más de 4.5 metros y vientos de fuerza 9 en la escala Beaufort.

El carguero, de bandera portuguesa y casi 150 metros de eslora, se dirigía hacia Alemania. Su situación movilizó a equipos de rescate de los Países Bajos y medios de apoyo alemanes.

El ancla perdió agarre y después hubo problemas de propulsión

De acuerdo con la información atribuida a la Guardia Costera neerlandesa, el ancla del UHL Freedom dejó de sujetarlo al fondo marino y comenzó a arrastrarse, una condición conocida como garreo que permitió que el barco se desplazara por efecto del viento y las corrientes.

La tripulación levantó el ancla, pero posteriormente se reportaron problemas con el motor. En una actualización de la tarde, las autoridades señalaron que la embarcación había recuperado capacidad limitada de propulsión, sin que se hubiera confirmado todavía su traslado a puerto.

Evacúan a dos heridos para recibir atención hospitalaria

Un helicóptero de la Guardia Costera retiró del buque a dos de los lesionados y los llevó al aeropuerto Groningen Eelde, donde ambulancias esperaban para trasladarlos al hospital.

Previamente, personal de enfermería de emergencias había sido llevado a bordo para atender a los tripulantes. Hasta la actualización consultada, no se había precisado cómo ocurrieron las lesiones ni su gravedad.

El balance inicial de cinco heridos fue corregido posteriormente a tres por la Guardia Costera.

Remolcadores y lanchas participan en la asistencia

La Real Sociedad de Salvamento Marítimo de los Países Bajos (KNRM) desplegó tres embarcaciones desde Eemshaven, Schiermonnikoog y Ameland. El operativo también contó con apoyo aéreo y unidades alemanas.

Los remolcadores Guardian y Nordic fueron enviados hacia el carguero para apoyar las maniobras, mientras las condiciones del mar dificultaban la intervención.

El UHL Freedom, diseñado para transportar cargas pesadas, había salido de Polonia el jueves con destino a Alemania. Al momento de los reportes consultados, no se había anunciado una evacuación total ni la conclusión de las labores de asistencia.