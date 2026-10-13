Montenegro avanza en el proceso para adherirse a la Unión Europea

Montenegro solicitó su adhesión a la UE en 2008, obtuvo el estatus de candidato en 2010 e inició formalmente las negociaciones en 2012

Montenegro cerró este lunes tres nuevos capítulos en su negociación de adhesión a la Unión Europea (UE), los de política económica y monetaria, estadísticas y política social y empleo, lo que acerca al país balcánico a convertirse en el primer nuevo miembro del club comunitario en más de una década.

La presidencia irlandesa del Consejo de la UE anunció que los Veintisiete respaldaron el cierre de estos capítulos y que mañana, martes, se prevé cerrar un capítulo con Albania y abrir nuevos bloques de capítulos con Ucrania y Moldavia.

Con el cierre provisional de los capítulos 17, que regula la política monetaria y económica; 18, sobre la metodología y la recopilación de estadísticas públicas; y 19, sobre política social y empleo, Podgorica eleva a 21 los capítulos cerrados de los 33 que componen su proceso, todos ellos ya abiertos.

"El camino de la adhesión de Montenegro demuestra que la ampliación es posible. Hoy mandamos un mensaje claro: la UE está preparando el terreno para la adhesión de sus nuevos países", dijo en rueda de prensa el ministro irlandés de Asuntos Europeos, Thomas Byrne.

Con doce capítulos por cerrar, Podgorica mantiene el objetivo de concluir las negociaciones antes de que termine 2026 para ingresar en la UE en 2028, un plazo que su primer ministro, Milojko Spajić, ha repetido en los últimos meses.

"El mensaje está claro: cada ampliación que se base en criterios cumplidos refuerza nuestra seguridad, resiliencia y capacidad europeas para decidir nuestro propio futuro. Con la calidad de estas reformas, Montenegro quiere contribuir a una Unión Europea que dé a sus ciudadanos seguridad y oportunidades y actúe de manera decisiva y con unidad en la escena global", dijo Spajić en la rueda de prensa.

Bruselas ya trabaja desde finales de abril en la redacción del tratado de adhesión con Podgorica, el primero de una "nueva generación" de acuerdos, con nuevas salvaguardias para garantizar el cumplimiento de las normas comunitarias una vez dentro.

Montenegro solicitó su adhesión a la UE en 2008, obtuvo el estatus de candidato en 2010 e inició formalmente las negociaciones en 2012, convirtiéndose en el proceso de adhesión activo más avanzado y longevo entre los seis candidatos de los Balcanes Occidentales, que incluyen también a Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Kosovo y Serbia.

El martes será el turno de Albania, que aspira a cerrar provisionalmente el capítulo 20, sobre política empresarial e industrial.