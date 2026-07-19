Mojtaba Jamenei dice que Irán dará 'lección inolvidable' para EUA

Por: Carlos Nava 18 Julio 2026, 14:28 Compartir

Irán justificó la ruptura acusando a la administración estadounidense de incumplir los términos y reanudar las hostilidades

La tensión entre Irán y Estados Unidos ha alcanzado un nuevo punto crítico. El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, lanzó una contundente amenaza contra Washington, advirtiendo que su país prepara una “lección inolvidable” para el gobierno del presidente Donald Trump. El anuncio se produce tras la decisión formal de Teherán de suspender los compromisos del Memorándum de Islamabad, el acuerdo preliminar que había establecido un alto el fuego entre ambas potencias desde el pasado 17 de junio. Irán justificó la ruptura acusando a la administración estadounidense de incumplir los términos y reanudar las hostilidades. En un mensaje transmitido por la televisión estatal, Khamenei arremetió contra la Casa Blanca, acusándola de buscar “incitar a la guerra” y afirmando que las presuntas violaciones demuestran que la firma de Donald Trump “no vale nada”. El líder iraní calificó el actuar de Washington como un reflejo de “acoso, totalitarismo y barbarismo”, al tiempo que hizo un llamado a la población a mantener la unidad interna y evitar cualquier muestra de debilidad frente a "el enemigo". “La querida nación iraní y el frente de la resistencia tienen lecciones inolvidables que ofrecerle al enemigo estadounidense”, declaró Khamenei.

Por motivos de seguridad vinculados a la escalada del conflicto, fuentes oficiales indicaron que el líder supremo no realizará apariciones públicas hasta que la situación logre normalizarse.

Ruptura del Memorándum de Islamabad

El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Qaribabadi, fue el encargado de confirmar la suspensión del pacto de no agresión. “Hemos suspendido nuestros compromisos y no vamos a aplicarlos. Estamos ocupados defendiendo nuestro país”, aseveró de manera tajante el diplomático.

La ruptura del pacto ocurre tras una semana de intensas hostilidades. El gobierno iraní denunció que las fuerzas estadounidenses atacaron objetivos civiles e infraestructura clave dentro de su territorio nacional.

Entre los daños reportados por Teherán se encuentra la destrucción de una torre de vigilancia marítima en la localidad de Chabahar, así como afectaciones graves a la infraestructura eléctrica y a sistemas de desalinización, lo que, según las autoridades locales, ha dejado a miles de ciudadanos sin acceso a agua potable.

Hasta el momento, la escalada mantiene en alerta a la comunidad internacional ante el riesgo latente de un enfrentamiento abierto en la región.