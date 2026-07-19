Mojtaba Jamenei dice que Irán dará 'lección inolvidable' para EUA

La tensión entre Irán y Estados Unidos ha alcanzado un nuevo punto crítico. El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, lanzó una contundente amenaza contra Washington, advirtiendo que su país prepara una “lección inolvidable” para el gobierno del presidente Donald Trump.
El anuncio se produce tras la decisión formal de Teherán de suspender los compromisos del Memorándum de Islamabad, el acuerdo preliminar que había establecido un alto el fuego entre ambas potencias desde el pasado 17 de junio.
Irán justificó la ruptura acusando a la administración estadounidense de incumplir los términos y reanudar las hostilidades.
En un mensaje transmitido por la televisión estatal, Khamenei arremetió contra la Casa Blanca, acusándola de buscar “incitar a la guerra” y afirmando que las presuntas violaciones demuestran que la firma de Donald Trump “no vale nada”.
El líder iraní calificó el actuar de Washington como un reflejo de “acoso, totalitarismo y barbarismo”, al tiempo que hizo un llamado a la población a mantener la unidad interna y evitar cualquier muestra de debilidad frente a "el enemigo".
“La querida nación iraní y el frente de la resistencia tienen lecciones inolvidables que ofrecerle al enemigo estadounidense”, declaró Khamenei.