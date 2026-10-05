Mohsen Paknejad renuncia al Ministerio de Petróleo de Irán

Aunque el cambio coincide con las tensiones militares y económicas, la explicación oficial no vincula la dimisión con las amenazas estadounidenses

El ministro de Petróleo de Irán, Mohsen Paknejad, renunció a su cargo y fue sustituido de manera provisional por Hamid Bovard, director ejecutivo de la Compañía Nacional Iraní de Petróleo (NIOC). El relevo fue anunciado este domingo 4 de octubre, mientras el sector energético enfrenta presiones por el conflicto con Estados Unidos y las restricciones al tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

El presidente Masoud Pezeshkian aceptó la dimisión y designó a Bovard como responsable interino del ministerio, a la espera del nombramiento de un nuevo titular con aprobación parlamentaria.

La Presidencia atribuye la renuncia a motivos personales

Mehdi Tabatabaei, responsable adjunto de comunicación de la Presidencia iraní, explicó que Paknejad había solicitado dejar el puesto tiempo atrás por motivos personales. Según el funcionario, Pezeshkian terminó aceptando su salida ante la insistencia del ministro.

Aunque el cambio coincide con las tensiones militares y económicas, la explicación oficial no vincula la dimisión con las amenazas estadounidenses.

Paknejad dirigía el ministerio desde agosto de 2024. Antes de conocerse su renuncia, había afirmado que Irán seguía recibiendo ingresos por sus ventas de petróleo.

El relevo ocurre con Ormuz en el centro de la disputa

Bovard pasa de encabezar la petrolera estatal a coordinar provisionalmente la política energética iraní, en un momento en que las sanciones y el conflicto dificultan las operaciones de un sector clave para los ingresos del país.

Este domingo, el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, reiteró que el estrecho de Ormuz no se reabrirá hasta que se cumplan las condiciones planteadas por Teherán. Antes de la guerra, esa vía concentraba aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado.

Por su parte, el canciller Abás Araqchi sostuvo que Irán mantiene su disposición a una salida diplomática, pero advirtió que responderá si Estados Unidos retoma las acciones militares. Catar continúa intermediando en los contactos entre ambos gobiernos.