Modelo de OnlyFans pasará 6 años presa por matar a su novio

Clenney alegó a la policía que le había lanzado un cuchillo desde unos tres metros durante una pelea, pero el forense del condado contradijo esa versión.

La modelo de OnlyFans Courtney Clenney enfrentará seis años de prisión tras declararse este lunes lunes culpable de "homicidio involuntario" de su novio Christian Obumseli, a quien apuñaló en 2022 en su lujoso condominio de Miami, una de las ciudades con mayor producción de contenido para esta plataforma para adultos.

El acuerdo alcanzado con la Fiscalía de Miami-Dade evitará el juicio por asesinato en segundo grado previsto para las próximas semanas, cuatro años después de la muerte de Obumseli.

Los términos del pacto de Clenney, de 30 años, quien durante el proceso sostuvo que lo mató en defensa propia, se dieron a conocer hoy durante una audiencia ante la jueza Andrea Ricker Wolfson.

Obumseli, de 27 años y operador de criptomonedas, recibió una puñalada en abril de 2022. Minutos después, Clenney llamó al servicio de emergencias y él fue trasladado a un hospital, donde murió poco después.

Clenney alegó a la policía que le había lanzado un cuchillo desde unos tres metros durante una pelea, pero el forense del condado contradijo esa versión.

Nacida en Texas, la modelo reunió más de dos millones de seguidores en Instagram e ingresó desde 2020 más de tres millones de dólares en la plataforma OnlyFans, mayormente de contenido erótico.

La pareja se había mudado de Texas a Florida en 2022 y vivía en un condominio de lujo en la bahía de Vizcaya. Vecinos y empleados llamaron al 911 al menos seis veces por sus peleas y la policía acudió en varias ocasiones sin detener a ninguno de los dos. Cuando Obumseli murió, la administración del edificio ya había iniciado el proceso de desalojo de la pareja.

La Fiscalía presentó dos videos grabados semanas antes de la muerte de Obumseli. En uno, registrado durante un viaje de trabajo, se observa a Clenney golpearlo más de una decena de veces; en el otro, captado en el ascensor del edificio en Miami, aparece encarándose con él.

Ambos videos se difundieron ampliamente en las redes sociales y la acusación divulgó además grabaciones de audio en las que Clenney dirigía insultos racistas a Obumseli, estadounidense de origen nigeriano.

La Fiscalía de Miami-Dade describió la relación como tormentosa y sostuvo que el maltratado era él, no la modelo.

Clenney fue arrestada en agosto de 2022 en Hawái, donde recibía tratamiento por consumo de drogas y estrés postraumático. Poco después fue trasladada a Florida, donde un juez le negó la libertad bajo fianza y permanece desde entonces en prisión preventiva.

Sus padres también fueron acusados por acceder a la computadora del fallecido, pero la Fiscalía retiró esos cargos cuando un juez excluyó esa prueba del caso.