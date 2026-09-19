Misterio en Filadelfia: vivienda ligada a 7 mujeres desaparecidas

Autoridades de Filadelfia investigan una casa ligada a siete mujeres desaparecidas tras hallar más de un millón de fotos y videos.

La policía de Filadelfia investiga una vivienda relacionada con siete mujeres desaparecidas o vinculadas al lugar, después de encontrar más de un millón de archivos digitales que incluyen fotografías y videos de mujeres aparentemente inconscientes, heridas o sin vida.

Las autoridades creen que cinco mujeres podrían estar muertas, aunque hasta ahora no han encontrado cuerpos ni restos humanos que permitan confirmar los fallecimientos. Dos mujeres permanecen desaparecidas y los investigadores continúan tratando de determinar qué ocurrió con ellas.

El material fue localizado en una casa de la calle West Chew Avenue, en el barrio de Olney, relacionada con el fallecido fotógrafo y productor de contenido para adultos Raymond “R.C.” Horsch y su hijo, Eugene Horsch.

Entre la evidencia recuperada hay más de 600 mil fotografías, 70 mil videos y 10 mil páginas de escritos. El FBI ha revisado aproximadamente 30% del material y trabaja para determinar qué imágenes corresponden a situaciones reales y cuáles pudieron ser escenas preparadas para las producciones de Horsch.

Una de las evidencias más recientes es un video que, según los investigadores, muestra a Raymond Horsch estrangulando a una mujer hasta dejarla inconsciente. Un familiar identificó a la mujer como Nicole Fusaro, quien desapareció en Filadelfia en 2018, cuando tenía 27 años.

Además, la policía encontró imágenes que aparentemente muestran a Gabrielle Amarando y Maribel Fresses con vida y posteriormente sin vida. Amarando desapareció en 2012, mientras que Fresses fue reportada como desaparecida en 2018.

¿Cómo comenzó la investigación?

El caso salió a la luz en junio de 2026, cuando Eugene Horsch fue detenido cerca de Independence Mall. Un guardabosques federal se acercó al vehículo en el que viajaba con una mujer y detectó una posible situación de riesgo. La mujer llevaba una identificación con el nombre de Blair Tonzelli, desaparecida desde 2023.

La detención llevó a los investigadores hasta la vivienda de West Chew Avenue. Durante los cateos encontraron armas, drogas, sustancias químicas y otros indicios que ampliaron la investigación. También fueron localizadas urnas que contenían lo que las autoridades creen que son cenizas humanas.

La vivienda también estaba relacionada con Amy McHale, exesposa de Raymond Horsch, quien desapareció en 2016 y fue vista por última vez en ese domicilio.

Raymond Horsch murió en 2025, a los 82 años. Debido a que durante años produjo material con violencia sexualizada, los investigadores advierten que las imágenes encontradas deben ser corroboradas antes de determinar cuáles documentan hechos reales.

Hasta ahora, los investigadores han identificado a 58 personas en el material revisado. La policía y el FBI continúan analizando los archivos y no descartan encontrar nuevas pistas conforme avance la revisión.