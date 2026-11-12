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Mississippi tendrá representacion democrata en el senado

Por: Emiliano Gutiérrez

11 Noviembre 2026, 18:15

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Scott Colom se impuso a Cindy Hyde-Smith y será el primer senador de color en el estado desde la era de la Reconstrucción, posterior a la Guerra Civil

Mississippi tendrá representacion democrata en el senado

El Partido Demócrata ganó otro escaño en el Senado de Estados Unidos.

Este miércoles, Scott Colom se impuso en los comicios en representación de Mississippi, derrotando a la republicana Cindy Hyde-Smith, quien intentaba ser reelegida.

Esto representa un golpe anímico para los republicanos, pues Colom será el primer senador de color de Mississippi desde la era de la Reconstrucción, posterior a la Guerra Civil.

Además, su victoria le da a su partido un impulso inesperado en sus empeños por controlar la cámara alta.

Colom, fiscal local, llevó a cabo una campaña agresiva con el fin de aprovechar un difícil ambiente para los republicanos a nivel nacional, y también el hecho de que Mississippi tiene una proporción de votantes de color mayor que la de cualquier otro estado.

Hyde-Smith, una firme aliada del presidente Donald Trump, intentaba obtener su segundo mandato completo. Primero fue designada para cubrir una vacante y luego ganó unas elecciones especiales en 2018.

The Associated Press declaró ganador a Colom a las 5:58 horas, tiempo local de Mississippi.

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