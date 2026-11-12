Mississippi tendrá representacion democrata en el senado

Scott Colom se impuso a Cindy Hyde-Smith y será el primer senador de color en el estado desde la era de la Reconstrucción, posterior a la Guerra Civil

El Partido Demócrata ganó otro escaño en el Senado de Estados Unidos.

Este miércoles, Scott Colom se impuso en los comicios en representación de Mississippi, derrotando a la republicana Cindy Hyde-Smith, quien intentaba ser reelegida.

Esto representa un golpe anímico para los republicanos, pues Colom será el primer senador de color de Mississippi desde la era de la Reconstrucción, posterior a la Guerra Civil.

Además, su victoria le da a su partido un impulso inesperado en sus empeños por controlar la cámara alta.

Colom, fiscal local, llevó a cabo una campaña agresiva con el fin de aprovechar un difícil ambiente para los republicanos a nivel nacional, y también el hecho de que Mississippi tiene una proporción de votantes de color mayor que la de cualquier otro estado.

Hyde-Smith, una firme aliada del presidente Donald Trump, intentaba obtener su segundo mandato completo. Primero fue designada para cubrir una vacante y luego ganó unas elecciones especiales en 2018.

The Associated Press declaró ganador a Colom a las 5:58 horas, tiempo local de Mississippi.