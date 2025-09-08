Millones presencian eclipse lunar exclusivo de Asia y África

Millones presenciaron el eclipse lunar total del 7 de septiembre, visible en Asia, África y Oceanía; su duración de 83 minutos fue la mayor en 7 años

Millones de personas alrededor del mundo se reunieron este domingo 7 de septiembre para presenciar un eclipse total de Luna, el segundo y último de 2025.

El fenómeno fue visible de forma completa en África Oriental, Medio Oriente, Rusia, India, Asia Oriental y hasta Australia, convirtiéndose en un espectáculo exclusivo para esas regiones. En América, sin embargo, no pudo observarse.

De acuerdo con los horarios oficiales en Tiempo Universal Coordinado (UTC), la fase total inició a las 17:30 horas (11:30 tiempo de Ciudad de México) y alcanzó su punto máximo a las 18:11 UTC (12:11 horas). La totalidad se extendió por 83 minutos, lo que lo convirtió en el eclipse lunar más largo de los últimos siete años.

Este fenómeno, conocido también como “luna de sangre”, se produce cuando la Tierra bloquea la luz solar que ilumina la superficie lunar, permitiendo solo el paso de las longitudes de onda rojas y anaranjadas, lo que da a la Luna su característico resplandor rojizo.