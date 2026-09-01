Militares aseguran clínica clandestina en Playas, Ecuador

El Ejército ecuatoriano halló a 60 personas retenidas en un centro no autorizado y detuvo a un hombre con orden de captura.

Las Fuerzas Armadas ecuatorianas, a través del Ejército Ecuatoriano y en coordinación con otras entidades del Estado, realizaron una operación militar en el sector El Refugio, dentro del cantón Playas, provincia del Guayas, donde intervinieron un presunto centro de rehabilitación que funcionaba de manera clandestina, denominado “Alianza Estratégica Contra el Consumo de Drogas”.

Durante la intervención, las autoridades identificaron a aproximadamente sesenta personas que se encontraban en el lugar. Las condiciones de permanencia de los internos serán puestas a disposición de las autoridades competentes para que inicien las investigaciones correspondientes.

𝑴𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒓𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒊𝒏𝒊𝒆𝒓𝒐𝒏 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒉𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒄𝒍𝒂𝒏𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 𝒆𝒏 𝑷𝒍𝒂𝒚𝒂𝒔#Playas | Las FF. AA., a través del Ejército Ecuatoriano y en coordinación con otras entidades del Estado, realizaron una operación militar en… pic.twitter.com/hK6jZoZRww — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) August 31, 2026 Como resultado de las acciones militares, fue aprehendido el ciudadano Andy R. García M., quien contaba con una boleta de encarcelamiento vigente. Asimismo, tres menores de edad que fueron hallados en el establecimiento quedaron bajo resguardo oficial con el propósito de garantizar su integridad física, para posteriormente ser entregados a sus familiares una vez concluidos los protocolos de ley. Las autoridades recordaron a la ciudadanía que los centros de tratamiento para personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas deben contar con las autorizaciones legales correspondientes y operar bajo la supervisión de las entidades de control competentes.