Militar de EUA cae al mar de buque y muere en el Caribe

Las fuerzas armadas de Estados Unidos confirmaron la muerte del cabo primero Chukwuemeka E. Oforah, de 21 años, quien cayó al mar desde el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima mientras realizaba maniobras en el Caribe.

El incidente fue reportado el pasado 7 de febrero, cuando la embarcación operaba en aguas del Mar Caribe. Participó en acciones previas que derivaron en la captura de Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero.

De acuerdo con la Marina, tras notificarse la caída del joven militar, originario de Florida, se desplegó un amplio operativo de búsqueda que se prolongó durante 72 horas.

En las labores participaron cinco buques, equipos de rescate del propio Iwo Jima y al menos diez aeronaves, entre helicópteros y aviones de patrulla marítima, que recorrieron una extensa zona sin lograr localizarlo. Días después fue declarado muerto, aunque la noticia se hizo pública hasta este jueves.

Las autoridades señalaron que las circunstancias exactas del accidente continúan bajo investigación.

En un mensaje oficial, el coronel Tom Trimble, responsable de la unidad a la que pertenecía Oforah, expresó sus condolencias a la familia y destacó la dedicación del joven al servicio.