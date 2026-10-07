Miles se anotan de voluntarios por visita de León XIV a Argentina

De acuerdo con las estimaciones oficiales preliminares, se espera que hasta 7 millones de personas se movilicen a lo largo del país para participar en los actos

Un total de 25.077 personas se han inscrito como voluntarias para desempeñar diversas tareas durante la histórica visita pastoral que el papa León XIV realizará a Argentina el próximo mes de noviembre, según informaron este martes fuentes eclesiales.

Al cierre del plazo de inscripción, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) destacó el compromiso de la comunidad y celebró la convocatoria: "Este número es la muestra viva de un pueblo que se une con generosidad, entrega y esperanza para vivir un acontecimiento histórico".

Un despliegue masivo y logística de recepción

De acuerdo con las estimaciones oficiales preliminares, se espera que hasta 7 millones de personas se movilicen a lo largo del país para participar en los diferentes encuentros masivos con el sumo pontífice.

Para responder a la alta demanda de alojamiento, la Arquidiócesis de Buenos Aires junto a las diócesis de San Isidro, Lomas de Zamora, Merlo-Moreno, Morón, Quilmes, San Martín, San Miguel, Zárate-Campana y la Arquidiócesis de La Plata han dispuesto instituciones educativas para albergar a los contingentes de peregrinos.

Desde la CEA precisaron las condiciones de hospedaje: "Los espacios de acogida son sencillos. Cada peregrino deberá llevar bolsa de dormir y aislante térmico, ya que dormirá en el suelo".

Asimismo, se detalló que la mayoría de los recintos ofrecerán facilidades para el desayuno o la cena. Mientras que algunos puntos estarán situados a corta distancia de las actividades principales, otros requerirán traslados más largos.

Aunque la organización del viaje y la movilidad general recaerán en cada grupo de peregrinos, las diócesis mantendrán desplegado al equipo de voluntarios para coordinar la recepción, orientar a los visitantes y brindar la información necesaria durante su estancia.

Esto hará el papa ne Buenos Aires

El periplo de León XIV por la región comenzará tras su paso por Uruguay: