Miles protestan en 'No Kings' contra administración de Trump

Por: Diana Leyva

18 Octubre 2025, 15:57

Dichas protestas que asemejaban una fiesta por la presencia de bandas de música, fueron calificadas como actos de odio por el mandatario republicano

Miles de estadounidenses se reunieron para llevar a cabo las manifestaciones denominadas "No Kings", en contra de la administración del presidente Donald Trump. 

Con pancartas que llevaban mensajes como “Nada es más patriótico que protestar” o “Resiste al fascismo”, cientos de ciudadanos llenaron lugares como Times Square, el histórico Boston Commons, Grant Park y decenas de espacios públicos.

Estas protestas fueron calificadas por el mandatario republicano como "actos de odio", a pesar de que en muchos lugares asemejaba la protesta a una fiesta por la presencia de bandas de música y manifestantes con disfraces de rana, símbolo de resistencia en Portaland, Oregon.

Se estima que más de 2,600 manifestaciones se lleven a cabo en pequeñas y grandes ciudades con cientos de socios en coalición.

Aunque las protestas realizadas a principios de este año contra los recortes de Elon Musk en la primavera y el desfile militar de Trump en junio, los organizadores dicen que esta ha unido a la oposición. 

Los republicanos han tratado de mostrar a los manifestantes como personas distanciadas a la corriente principal del partido.

 

