Miles protestan en 'No Kings' contra administración de Trump

Dichas protestas que asemejaban una fiesta por la presencia de bandas de música, fueron calificadas como actos de odio por el mandatario republicano

Miles de estadounidenses se reunieron para llevar a cabo las manifestaciones denominadas "No Kings", en contra de la administración del presidente Donald Trump.

Con pancartas que llevaban mensajes como “Nada es más patriótico que protestar” o “Resiste al fascismo”, cientos de ciudadanos llenaron lugares como Times Square, el histórico Boston Commons, Grant Park y decenas de espacios públicos.

Estas protestas fueron calificadas por el mandatario republicano como "actos de odio", a pesar de que en muchos lugares asemejaba la protesta a una fiesta por la presencia de bandas de música y manifestantes con disfraces de rana, símbolo de resistencia en Portaland, Oregon.

Se estima que más de 2,600 manifestaciones se lleven a cabo en pequeñas y grandes ciudades con cientos de socios en coalición.

Aunque las protestas realizadas a principios de este año contra los recortes de Elon Musk en la primavera y el desfile militar de Trump en junio, los organizadores dicen que esta ha unido a la oposición.

Los republicanos han tratado de mostrar a los manifestantes como personas distanciadas a la corriente principal del partido.