Miles exigen en Israel un acuerdo por rehenes en Gaza

"David sigue allí: 631 días en un túnel, sin aire, sin luz, sin comida. El miércoles, nuestras hijas cumplirán cinco años. De nuevo, desearán que su padre regrese a casa. De nuevo, no tendré respuesta. ¿Cómo puedo decirles que en este país, su país, nadie ha traído a su padre de vuelta?", dijo en Tel Aviv la exrehén Sharon Aloni-Cunio, cuyo marido argentino sigue cautivo.

"La guerra con Irán terminó con un acuerdo. También la guerra con el Líbano. Ahora es el momento de poner fin a la guerra en Gaza, con un acuerdo que recupere a todos los rehenes. No por etapas. No a algunos ahora, a otros después. A todos. David, no me rendiré contigo. Y le pido a este país: que tampoco se rindan con él. Este es el momento de tomar decisiones morales e históricas", añadió la madre de dos niñas gemelas.