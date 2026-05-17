Miles de profesores marchan contra reforma laboral en Portugal

Durante la protesta, dirigentes sindicales advirtieron que Portugal atraviesa una grave crisis educativa provocada por años de deterioro en la carrera docente

Miles de profesores tomaron este sábado las calles de Lisboa para exigir mejoras en la carrera docente y rechazar las reformas laborales impulsadas por el Gobierno de Portugal, en una protesta que volvió a exhibir la creciente tensión entre el sector educativo y el Ejecutivo encabezado por Luís Montenegro.

La movilización fue convocada por la Federación Nacional de Profesores (Fenprof) y reunió a docentes de distintas regiones del país, quienes denunciaron precariedad laboral, sobrecarga de trabajo, dificultades para jubilarse y falta de incentivos para atraer nuevos maestros al sistema educativo público.

La marcha comenzó en la zona de Cais do Sodré, junto al río Tajo, y recorrió el centro histórico de la capital portuguesa hasta concluir en la plaza de los Restauradores, uno de los puntos más emblemáticos de Lisboa.

Profesores denuncian crisis en el sistema educativo

Durante la protesta, dirigentes sindicales advirtieron que Portugal atraviesa una grave crisis educativa provocada por años de deterioro en la carrera docente y por la salida constante de profesionales del sistema público.

José Feliciano da Costa, uno de los secretarios generales de Fenprof, aseguró que miles de estudiantes continúan sin clases debido a la escasez de profesores.

“Hay mucha falta de profesores. Tenemos a miles de alumnos sin clases porque miles de profesores profesionales abandonaron el sistema”, afirmó.

El dirigente sindical sostuvo que el actual Gobierno no busca fortalecer el estatuto docente, sino reducir derechos y protecciones laborales históricas dentro del sistema educativo.

“Este Gobierno no está revisando el estatuto, quiere acabar con él”, señaló.

Los sindicatos también alertaron sobre el envejecimiento de la plantilla docente y la falta de interés de jóvenes profesionales en ingresar a la carrera debido a los bajos salarios y la inestabilidad laboral.

La protesta se une a huelga general de junio

Además de las demandas educativas, Fenprof anunció su adhesión a la huelga general convocada para el 3 de junio en rechazo a la reforma de la legislación laboral aprobada recientemente por el Gobierno portugués.

Las organizaciones sindicales consideran que la iniciativa flexibiliza despidos, amplía contratos precarios y afecta derechos relacionados con maternidad, paternidad y horarios laborales.

La reforma fue aprobada por el Ejecutivo pese a no alcanzar un consenso con sindicatos y representantes patronales tras varios meses de negociaciones.

Durante la movilización se escucharon consignas como:

“La lucha continúa, en las escuelas y en la calle”.

“Negociación sí, imposición no”.

Portugal enfrenta creciente presión social

Las protestas de docentes forman parte de una serie de movilizaciones laborales que se han intensificado en Portugal durante 2026, en medio del descontento por reformas económicas y laborales impulsadas por el Gobierno.

El sector educativo ha sido uno de los más activos en las manifestaciones, al considerar que las condiciones actuales ponen en riesgo el funcionamiento de la educación pública y la permanencia de nuevos profesores en las aulas.

Sindicatos portugueses han advertido que las protestas podrían continuar durante las próximas semanas si no se abren nuevas negociaciones con el Ejecutivo.