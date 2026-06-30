Milei respalda a Flávio Bolsonaro rumbo a elecciones en Brasil

Aun asi, el senador busca fortalecer su perfil internacional mediante encuentros con líderes conservadores y aliados ideológicos

El presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a intervenir en el escenario político regional al reunirse en Buenos Aires con el senador brasileño Flávio Bolsonaro, a quien respaldó públicamente rumbo a las elecciones presidenciales de octubre en Brasil.

El encuentro refuerza la cercanía política entre Milei y el bolsonarismo, en un contexto marcado por la tensión diplomática con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y por el intento de distintos liderazgos conservadores de articular una agenda común en América Latina.

Milei respalda a Flávio Bolsonaro rumbo a la elección brasileña

La Oficina del Presidente de Argentina difundió en X una fotografía de Milei junto a Flávio Bolsonaro, imagen que el propio mandatario argentino compartió posteriormente en sus redes sociales.

Junto a la publicación, Milei escribió: "Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flávio Bolsonaro", en una expresión interpretada como respaldo directo a la candidatura presidencial del senador brasileño.

Flávio Bolsonaro respondió al mensaje con una referencia al estilo político del mandatario argentino.

"¡Muy pronto, la ola azul también llegará a Brasil! Si en Argentina hubo motosierra, en Brasil habrá tijeretazo en los impuestos, en la burocracia y en la corrupción. ¡Gracias, presidente Milei!", expresó.

El encuentro ocurre durante foro de apoyo a Israel

Flávio Bolsonaro se encuentra en Argentina para participar en un encuentro de legisladores latinoamericanos organizado por la Israel Allies Foundation, una organización cristiana estadounidense que promueve el respaldo político a Israel.

Durante su participación en el foro, Milei celebró lo que describió como un avance de fuerzas de derecha en la región y expresó su deseo de que ese giro político también alcance a Brasil en las elecciones de octubre.

"Por fortuna, hoy estamos viendo un nuevo despertar en toda la región, donde la izquierda sigue replegándose. Primero, perdieron en Chile. La semana pasada perdieron en Colombia. Ya sabemos también que perdieron en Perú y espero que en octubre pierdan en Brasil", afirmó Milei.

La reunión profundiza la distancia con Lula

El acercamiento entre Milei y Flávio Bolsonaro ocurre en medio de una relación tensa entre el presidente argentino y el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde el inicio de su gobierno, Milei ha mantenido diferencias públicas con Lula y ha expresado en distintas ocasiones su simpatía política por la familia Bolsonaro, especialmente por el expresidente Jair Bolsonaro.

El respaldo a Flávio Bolsonaro suma un nuevo elemento de fricción regional, debido a que el senador aparece como una de las principales cartas del bolsonarismo para disputar la presidencia brasileña.

Flávio Bolsonaro ha sido señalado en algunos sondeos como uno de los principales posibles rivales de Lula en una eventual segunda vuelta presidencial.

Sin embargo, su posicionamiento electoral se ha visto afectado en las últimas semanas tras la divulgación de conversaciones con un banquero acusado de estar involucrado en uno de los mayores escándalos de fraude registrados recientemente en Brasil.

Aun así, el senador busca fortalecer su perfil internacional mediante encuentros con líderes conservadores y aliados ideológicos, en una estrategia que pretende proyectarlo como heredero político del movimiento encabezado por su padre.