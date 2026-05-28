Migrantes acompañarán al papa León XIV en Canarias

Más de mil migrantes participarán con el papa León XIV en un acto simbólico en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria

Más de mil migrantes provenientes de Latinoamérica y África acompañarán al papa León XIV el próximo 11 de junio en el puerto de Arguineguín, en la isla española de Gran Canaria, en un acto con el que la Iglesia busca visibilizar la realidad migratoria que enfrenta el archipiélago canario.

El encuentro será el primer acto público del pontífice tras su llegada a Canarias y tendrá como eje principal el proceso migratorio, desde la acogida hasta la integración social.

La secretaria general de Cáritas Canarias, Caya Suárez, explicó que el evento fue diseñado “para y por las personas” y que, por petición del Vaticano, se desarrollará de manera “sencilla y humilde”, acompañado de diversos gestos simbólicos.

Del “muelle de la vergüenza” al “muelle de la esperanza”

La Iglesia busca transformar el relato del puerto de Arguineguín, conocido durante la crisis migratoria del año 2000 como el “muelle de la vergüenza”, en un espacio de esperanza y solidaridad para quienes llegan a Canarias en busca de mejores oportunidades.

El acto contará con un aforo aproximado de 2 mil personas, de las cuales alrededor del 75 por ciento serán migrantes.

Suárez destacó que muchas de las personas asistentes desean escuchar y ver de cerca al pontífice, mientras que otras participarán para recordar a familiares y conocidos que perdieron la vida en la peligrosa Ruta Atlántica.

Al encuentro también asistirán cerca de 50 obispos de toda España, además de representantes de organizaciones y entidades involucradas en labores de rescate y atención humanitaria, como Cruz Roja, Salvamento Marítimo y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

Asimismo, participarán integrantes de los cuerpos de seguridad y miembros de la Cofradía de Pescadores de la localidad.

Habrá homenaje a víctimas de la Ruta Atlántica

Durante el evento, el papa León XIV escuchará cuatro testimonios relacionados con la migración africana y latinoamericana, los rescates marítimos y el acompañamiento que realiza la Iglesia a las personas migrantes.

El pontífice también realizará una ofrenda floral y una oración en memoria de las víctimas de la Ruta Atlántica, considerada una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.

Además, bendecirá una imagen de la Virgen del Carmen y una cruz elaborada con madera de cayuco, embarcación utilizada por migrantes para llegar a las costas canarias.

El evento contará también con la presencia de alrededor de 300 menores acompañados de sus familias, para quienes se organizaron actividades recreativas y una exposición fotográfica durante la jornada.