Microsoft restablece sus servicios tras caída técnica global

La tecnológica confirmó que todos los clientes y regiones afectados recuperaron el servicio tras una falla relacionada con la ampliación de su red

Microsoft anunció este sábado que restableció por completo sus servicios para los clientes y regiones que todavía presentaban afectaciones, luego de la interrupción técnica que comenzó el pasado jueves.

A través de un mensaje publicado en la red social X, la compañía informó que concluyó las acciones necesarias para solucionar el problema y recuperar la operación en las zonas pendientes.

"Hemos completado nuestras actuaciones para resolver la causa del incidente y hemos restablecido el servicio al restante de los clientes y regiones afectados", señaló la empresa.

Falla se originó durante una ampliación de la red

Un día antes del anuncio, Microsoft atribuyó la caída global de sus servicios a un problema ocurrido durante un proceso previo de ampliación de la capacidad de su red.

La compañía no ofreció más detalles sobre el alcance específico de las afectaciones en el mensaje de restablecimiento, pero confirmó que los clientes y regiones que aún tenían problemas recuperaron el servicio.

Con este anuncio, la tecnológica dio por concluidas las labores para resolver el incidente que provocó interrupciones en sus plataformas desde el jueves.