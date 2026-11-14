Microsoft atribuye caída de sus servicios a un fallo técnico

La mayor empresa de software del mundo descartó que el fallo tuviera que ver con un problema relacionado con la ciberseguridad ni con la inteligencia artificial

La tecnológica Microsoft atribuyó este viernes la caída global de sus servicios a un fallo durante una ampliación previa de la capacidad de su red, descartando así que estuviese relacionada con un problema de ciberseguridad, y anunció una recuperación generalizada.

"El incidente se debió a un problema surgido durante una actualización previa de la capacidad de la red, que salió a la luz tras un cambio reciente en la red. Hemos solucionado el problema subyacente y seguimos restableciendo el servicio al resto de clientes y regiones", explicó la compañía en un mensaje en X.

Las tecnológicas mejoran la capacidad de su red para que pueda transportar más datos y soportar más tráfico a la vez.

La mayor empresa de software del mundo descartó que el fallo tuviera que ver con un problema relacionado con la ciberseguridad ni con la inteligencia artificial o los agentes.

Antes, Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataformas de Microsoft, confirmó que "no había indicios" de que fuese el resultado de una actividad "maliciosa".

"Estamos observando una recuperación generalizada y una estabilidad en todos nuestros servicios", afirmó la compañía.

La compañía explicó que se han restablecido los servicios "de forma gradual" y comprobando "la estabilidad en cada etapa".

"Aunque este proceso ha llevado más tiempo, ha contribuido a garantizar un restablecimiento estable", apuntó.

Microsoft pidió disculpas por las molestias que las interrupciones derivadas del incidente hayan causado y aseguró que se toma "extremadamente en serio" la responsabilidad que implica la confianza depositada en sus servicios.

Además, avanzó que proporcionará un informe completo posterior al incidente una vez se haya completado su revisión.