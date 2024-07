'Mi pierna está casi destruida': Mujer atacada por tiburón

"Me di la vuelta y vi algo oscuro en el agua. Pensé que era un pez grande y lo iba a patear para alejarlo. Fue entonces cuando me agarró", recuerda Tabatha. "Creo que me soltó y pude empezar a nadar hacia la playa con una pierna y los brazos. No me agarró allí. Luego me acerqué a la playa y la gente empezó a sacarme. Mi marido me agarró primero. Pero luego me soltó porque el tiburón me perseguía".