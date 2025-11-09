México y Francia pactan intercambio de inteligencia marítima

Acordaron coordinación para detectar estructuras criminales en contenedores marítimos y reforzar capacidades institucionales frente al crimen organizado.

La Secretaría de Marina informó que México y Francia formalizaron un nuevo mecanismo bilateral para el intercambio de información estratégica y la capacitación conjunta en operaciones orientadas al combate del crimen organizado transnacional, con especial énfasis en el ámbito marítimo.

Este acuerdo se desprende de la Carta de Intención firmada el 7 de noviembre por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles y el ministro Jean Noël Barrot, donde los gobiernos de ambos países definieron una ruta de colaboración dirigida a robustecer capacidades, detectar patrones delictivos vinculados con el tráfico ilegal de contenedores e impulsar formación especializada de personal operativo.

Cooperación que sube de nivel en infraestructura crítica

De acuerdo con Marina, la alianza establece canales para compartir inteligencia entre aduanas marítimas bajo coordinación mexicana, lo que permitirá identificar estructuras utilizadas por organizaciones criminales que operan esquemas ilícitos mediante contenedores. El mecanismo también busca fortalecer plataformas de observación, análisis y procesos para detección temprana.

Toda colaboración deberá desarrollarse dentro de las legislaciones nacionales y en apego a acuerdos internacionales vigentes en materia de confidencialidad, protección de datos y resguardo de información sensible.

Capacitación especializada como eje central

El plan bilateral contempla el diseño de talleres, seminarios, conferencias y otras actividades formativas que permitan transferir conocimientos técnicos, elevar el nivel de profesionalización institucional y mejorar la respuesta frente a dinámicas criminales que evolucionan en el entorno marítimo global. Marina sostuvo que este componente es determinante para mejorar capacidades y mantener continuidad operativa frente a amenazas emergentes.

El documento establece que esta base de cooperación puede ampliarse en el futuro, de acuerdo con necesidades que surjan en la evolución de amenazas comunes, siempre bajo criterios de acuerdo mutuo.

Macron — Sheinbaum: seguridad como tema bilateral prioritario

Durante la visita del presidente Emmanuel Macron a México, el mandatario francés señaló que la lucha contra el narcotráfico es un asunto que comparte la región y destacó que esta colaboración debe ejercerse desde el respeto pleno a la soberanía. Claudia Sheinbaum reiteró que la estrategia mexicana se mantiene integral y que Francia es uno de los países con los que existe cooperación activa en materia de seguridad.

Marina presentó este nuevo acuerdo como un paso relevante para elevar la seguridad marítima y avanzar en generación de entornos más resilientes frente a organizaciones delictivas, en beneficio del desarrollo de ambas naciones.