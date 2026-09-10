México y Brasil tendrán cooperación turística hasta 2028

El acuerdo busca fortalecer la oferta y los productos turísticos de ambos países, además de impulsar su innovación e inversión

México y Brasil reforzaron este miércoles su cooperación turística con un programa bilateral que estará vigente hasta finales de 2028, a fin de ampliar las oportunidades de desarrollo para el sector en ambos países.

La secretaria mexicana de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y la viceministra de Turismo de Brasil, Fernanda Câmara Norat, firmaron el Programa Específico de Cooperación Turística durante el cuarto Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo, celebrado en la Ciudad de México.

El acuerdo busca fortalecer la oferta y los productos turísticos de ambos países, además de impulsar su promoción, capacitación, inversión e innovación, así como el intercambio de información, conocimientos y buenas prácticas, según precisó la Secretaría de Turismo en comunicado.

También contempla la participación conjunta en ferias, congresos y encuentros especializados, mientras que su Plan de Acción tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028, con posibilidad de prórroga o modificaciones acordadas por ambas partes.

Rodríguez Zamora destacó que Brasil es un mercado relevante para México y atribuyó parte de su recuperación a medidas que facilitan los viajes, entre ellas la implementación de la visa electrónica para visitantes brasileños.

Entre enero y junio de este año, México recibió por vía aérea a 125.248 turistas residentes en Brasil, frente a los 101.966 registrados en el mismo periodo de 2025, un incremento del 22,8 %.

Ese avance permitió a Brasil subir del undécimo al noveno puesto entre los principales países emisores de turistas hacia México, según la Secretaría de Turismo.

En ese mismo periodo, los viajeros brasileños generaron una derrama estimada de 131,2 millones de dólares, un 21,7 % más que los 107,8 millones de dólares contabilizados entre enero y junio de 2025.

Actualmente operan en promedio 17 vuelos semanales entre ambos países mediante las rutas São Paulo-Ciudad de México y Brasilia-Cancún, una conectividad que, según la dependencia mexicana, contribuye a la recuperación de este mercado.

La titular de Turismo sostuvo que el nuevo programa complementará las medidas de facilitación migratoria y permitirá mantener una agenda conjunta para atraer más visitantes y fortalecer los vínculos turísticos entre las dos mayores economías de América Latina.

La funcionaria señaló además que ambos países comparten una amplia oferta cultural, gastronómica y de tradiciones que puede favorecer un mayor intercambio turístico.