México pide que el APEC lidere la reforma de la OMC

México prevé aplicar gravámenes de hasta el 50 % sobre los sectores automotriz, acero, aluminio y electrodomésticos a las naciones con las que no tiene un TLC

México pidió este viernes que el Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) "lidere" la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en medio de planes del país norteamericano para aplicar nuevos aranceles a países con los que no tiene tratados de libre comercio, incluidos China y Corea del Sur, a partir del próximo año.

"Creo que en tiempos de incertidumbre, el APEC puede liderar el camino, incluso para la reforma de la Organización Mundial del Comercio y otras instituciones", afirmó el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, durante su discurso de apertura en la cumbre de líderes del foro multilateral, en la ciudad surcoreana de Gyeongju, unos 350 kilómetros al sureste de Seúl.

México prevé aplicar gravámenes de hasta el 50 % sobre los sectores automotriz, el acero, el aluminio y los electrodomésticos a las naciones con las que no tiene un TLC a partir del próximo año, en línea con los objetivos del Plan México, una estrategia industrial y económica para fortalecer la producción nacional, atraer inversión y acelerar la digitalización del país.