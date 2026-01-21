México concreta nueva entrega de reos a EUA desde El Altiplano

Autoridades mexicanas realizaron la tercera entrega masiva de reos a Estados Unidos desde 2025, tras un fuerte operativo en el penal del Altiplano

El gobierno de México llevó a cabo este martes 20 de enero una nueva entrega masiva de personas privadas de la libertad a Estados Unidos, como parte de los acuerdos de cooperación bilateral en materia de justicia y seguridad.

El traslado se realizó desde el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, hacia el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT).

Durante la madrugada, vecinos del Valle de Toluca reportaron el sobrevuelo de helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional y un constante ingreso de vehículos al penal de máxima seguridad.

Fuentes consultadas señalaron que el operativo incluyó el despliegue de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, con aterrizajes registrados alrededor de la 01:00, 06:30, 07:20 y 09:10 horas.

Tercera entrega desde 2025

Esta acción representa la tercera entrega masiva de reos a Estados Unidos desde que Donald Trump asumió la presidencia en febrero de 2025.

El traslado ocurre en un contexto de tensión entre ambos países, donde la seguridad y el combate al crimen organizado han sido temas centrales.

Hasta el momento, las autoridades federales no han dado a conocer la identidad de las personas enviadas.

Entregas anteriores

La primera entrega ocurrió el 27 de febrero de 2025, cuando México trasladó a 29 narcotraficantes requeridos por cortes estadounidenses, entre ellos Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Treviño Morales “El Z-40” y Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”.

La segunda tuvo lugar el 12 de agosto de 2025, con el envío de 26 criminales vinculados a organizaciones como el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, incluyendo a Abigael González Valencia “El Cuini” y Servando Gómez Martínez “La Tuta”.

Desde el año pasado, el gobierno estadounidense había integrado una lista de criminales con procesos pendientes ante su justicia.

Aunque ya se habían realizado dos envíos, esta tercera entrega se concretó este martes, bajo un operativo que llamó la atención de la población por su magnitud y discreción.