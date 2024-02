Mexicanos 'compran' a policías gringos con tacos

Un video que se ha vuelto viral en las redes sociales muestra a oficiales estadounidenses llegando para cancelar una fiesta mexicana, pero terminan unidos a la celebración después de una cálida bienvenida por parte de los anfitriones.

En el video, se observa cómo los oficiales del departamento de seguridad estadounidense responden al reporte por música alta y alboroto en una fiesta. Sin embargo, al llegar a la casa, son recibidos con una hospitalidad sorprendente por parte de la familia mexicana. La tensión inicial se disipa rápidamente cuando los anfitriones invitan a los oficiales a quedarse y disfrutar de la comida y la bebida.

La atmósfera cambia de tensa a festiva, con música en vivo, sillas, lonas y una multitud de invitados disfrutando de la comida mexicana.

El video compartido por la usuaria de Tiktok @www.yanetsan ha generado una gran cantidad de reacciones en las redes sociales, elogiando la hospitalidad de la familia y la actitud positiva de los oficiales "gringos" al unirse a la celebración en lugar de cancelarla.

Hasta el momento, el clip que tiene como descripción "aquí también en Estados Unidos se compran", suma más de 1.3 millones de reproducciones y más de 91.5 me gusta.

"Hay que mantenerlos ocupados mientras que los que no tienen papeles se escapan,

jajaja", "A huevo los mexicanos somos a toda madre, alegres, muy fiesteros, pero muy felices y con una combinación de comida y más si son tacos", "El grupo debió de tocar 'hermano cayó la ley, está rodeada tu casa' jaja", "El vecino hasta una embolia le dio del coraje, jajajaja, "Tengo un amigo que es policía y lo invité a comer y contestó 'ya comí en una fiesta mexicana'. Nadie puede resistir a la comida mexicana", "Si yo fuera policía también llego a las fiestas diciendo que un vecino se quejó aunque sea mentira y que me inviten a los tacos", "Ya se me hace muy sospechoso que los policías ya van más seguidos a ese tipo de problema", "No saben que los policías se pelean por ir cuando los llaman para ir a estos lugares", "Se sintió el miedo, los paisanos sin papeles hasta se atragantaron", estos son algunos de los comentarios más destacados en la publicación.

