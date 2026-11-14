Mexicanos cantan 'Cielito Lindo' en aeropuerto de Israel

Como un mensaje de unidad y fuerza, los mexicanos varados en Israel en medio de la guerra, pusieron la piel chinita al entonar el emblemático 'Cielito Lindo'

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La canción "Cielito Lindo" es considerada un himno que da identidad a los mexicanos por su mensaje de valor ante la adversidad y los retos que se tienen que enfrentar.

En justas deportivas internacionales, así como en momentos de adversidad como los terremotos en la Ciudad de México, ha sido entonado este himno, que sin duda a más de uno le ha puesto la piel chinita y a otros les hace sacar el pecho de orgullo por ser mexicanos.

El conflicto en Israel no fue la excepción y los mexicanos que se resguardan en el aeropuerto de Tel Aviv en espera del avión del gobierno de México para ser repatriados cantaron el emblemático "Cielito Lindo".

"¡Ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra Cielito lindo los corazones ! ", se escuchó cantar a varios mexicanos en el aeropuerto demostrando la unidad y la fortaleza para salir de este momento complicado.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este martes que ya suman cerca de 1,000 connacionales que buscan la ayuda del Gobierno mexicano para salir de Israel tras haber quedado atrapados en la guerra que estalló el fin de semana.

"Hay como 1,000 mexicanos inscritos para trasladarse", señaló el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

El presidente precisó que está por llegar "sino es que ya llegó a Tel Aviv", un primer avión de la Fuerza Aérea para transportar a los mexicanos en Israel, donde en un primer conteo eran 300 quienes buscaban retornar a México.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que los compatriotas mexicanos están a punto de regresar a México.

"¡Buen viaje al primer vuelo de regreso a casa, el segundo ya va en camino", informaron en una publicación en sus redes sociales acompañada de una fotografía de los connacionales antes de abordar el avión de la Fuerza Aérea Mexicana.