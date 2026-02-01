Mexicano herido por ICE presenta fractura; relato oficial en duda

Personal médico de un hospital en Minneapolis, asegura que el relato inicial de los agentes no coincide con la gravedad del daño generado

Las lesiones que presentó un migrante mexicano detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) encendieron alertas entre el personal médico de un hospital en Minneapolis, luego de que el relato inicial de los agentes no coincidiera con la gravedad de las fracturas detectadas.

El caso corresponde a Alberto Castañeda Mondragón, un hombre de 31 años de origen mexicano, quien fue ingresado al Centro Médico del Condado de Hennepin (HCMC) con fracturas faciales, craneales y hemorragias cerebrales, tras haber sido arrestado por agentes federales.

Detención y versión inicial de los agentes del ICE

De acuerdo con documentos judiciales presentados por su defensa, agentes del ICE afirmaron inicialmente que Castañeda Mondragón intentó huir mientras estaba esposado y que “se lanzó intencionalmente de cabeza contra una pared de ladrillos”.

Las supuestas explicaciones fueron entregadas al personal médico cuando el migrante fue trasladado al hospital, tras su detención ocurrida el 8 de enero cerca de un centro comercial en St. Paul, Minnesota.

Personal médico duda del relato oficial

Desde el primer momento, enfermeras de cuidados intensivos pusieron en duda la versión del ICE, al considerar que no era compatible con el tipo y la magnitud de las lesiones.

“Era imposible que esta persona se hubiera lanzado de cabeza contra una pared”, declaró una de las enfermeras que atendió el caso, quien habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a comentar públicamente.

De acuerdo con tres enfermeras, un médico del hospital y un médico independiente, las fracturas en el cráneo y el sangrado cerebral no correspondían a una caída accidental ni a un impacto aislado.

Relato del ICE cambia durante la hospitalización

Con el paso de las horas, la versión de los agentes federales comenzó a modificarse. Según documentos judiciales y testimonios del personal hospitalario, al menos uno de los agentes admitió que Castañeda Mondragón “recibió una paliza” tras su arresto.

El migrante fue llevado inicialmente a un centro de procesamiento del ICE en las afueras de Minneapolis. Aproximadamente cuatro horas después de su detención, fue trasladado a una sala de urgencias en Edina con hinchazón, hematomas en el rostro y sangrado visible.

Una tomografía computarizada reveló al menos ocho fracturas craneales y hemorragias potencialmente mortales en al menos cinco zonas del cerebro, por lo que fue transferido de inmediato al HCMC.

Conflicto entre ICE y personal del hospital

Durante su estancia en el hospital, los agentes del ICE insistieron en mantenerlo esposado, incluso con grilletes en los tobillos sujetos a la cama, lo que generó un fuerte enfrentamiento con el personal médico.

En ese momento, Castañeda Mondragón se encontraba desorientado, sin noción del año ni recuerdos claros de lo ocurrido, una condición que las enfermeras atribuyeron a una lesión cerebral traumática.

“Tratamos de explicarles que este comportamiento es típico en pacientes con trauma cerebral, no un intento de fuga”, explicó una enfermera.

La situación escaló al punto de que intervinieron guardias de seguridad, el director general del hospital y el abogado institucional. Finalmente, se acordó que un auxiliar de enfermería permaneciera junto al paciente, tras lo cual el ICE aceptó retirar los grilletes.

Contexto de tensión por operativos migratorios

El caso se enmarca en un clima de creciente tensión entre el ICE y el personal sanitario en Minneapolis, especialmente desde el inicio de la “Operación Metro Surge”, impulsada por el presidente Donald Trump.

Trabajadores del HCMC denunciaron que agentes migratorios han inmovilizado pacientes, merodeado por instalaciones médicas y presionado a personas para que acrediten su ciudadanía.

La presencia constante del ICE obligó a la dirección del hospital a emitir nuevos protocolos internos sobre cómo interactuar con los agentes.

Cuál es la situación legal del mexicano detenido y golpeado por ICE

Según sus abogados, Alberto Castañeda Mondragón ingresó a Estados Unidos en 2022 con documentos migratorios válidos y posteriormente fundó una empresa de techado en St. Paul.

No cuenta con antecedentes penales. La defensa sostiene que fue víctima de discriminación racial y que solo después de su arresto se determinó que había excedido el tiempo de su visa.

Horas después de su detención, el migrante presentaba ocho fracturas craneales. Aunque inicialmente estaba consciente y aseguró haber sido “arrastrado y maltratado por agentes federales”, su estado se deterioró rápidamente.

Evaluación forense independiente y liberación

La patóloga forense certificada Lindsey C. Thomas, exforense del estado de Minnesota, coincidió con la evaluación del personal médico al señalar que las lesiones no son compatibles con un impacto contra una pared.

El sábado siguiente, un juez federal ordenó la liberación de Castañeda Mondragón. Días después, fue dado de alta del hospital.

Actualmente, el migrante enfrenta pérdida de memoria significativa y una recuperación prolongada. No puede trabajar y es apoyado por compañeros, mientras su familia en México enfrenta la incertidumbre sobre los gastos médicos.