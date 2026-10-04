Mexicano detenido por ICE regresará a Puerto Rico bajo fianza

Sandro González Domínguez, detenido por ICE, podrá regresar a Puerto Rico bajo fianza de 7 mil 500 dólares, al determinarse que no representa riesgo de fuga.

La Corte de Inmigración de Puerto Rico estableció este jueves que el inmigrante mexicano Sandro González Domínguez, codueño de la importante empresa local de restaurantes Callejeros, podrá regresar a la isla en libertad bajo fianza.

González Domingo, que lleva 28 años residiendo en Estados Unidos y Puerto Rico, fue detenido por agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) el pasado 26 de septiembre y sacado de la isla poco después.

La fianza de $7,500 fue impuesta por el juez de inmigración Elvin Talavera Peraza, quien reconoció en sala que el mexicano no representa ningún riesgo de fuga ni peligro para su comunidad, contrario a lo que intentó establecer el ICE.

Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico, el hombre compareció a la vista de fianza mediante videoconferencia, presuntamente desde el Centro de Detención Krome en Miami, Florida.

La abogada de inmigración de González Domínguez, María 'Charito' García, argumentó en sala y presentó evidencia amplia y contundente que demostraba la falsedad de los planteamientos de ICE sobre presunto riesgo de fuga y peligrosidad para la comunidad.

Dicha vista se llevó a cabo mientras las agencias de inmigración seguían en incumplimiento con el dictamen del juez federal Raúl Arias Marxuach, quien ordenó ayer que González Domínguez debía ser traído de vuelta a Puerto Rico.

El empresario fue sacado de la jurisdicción local mientras el Tribunal Federal atendía un recurso de habeas corpus presentado por el ACLU de Puerto Rico, del que las agencias federales de inmigración tenían conocimiento.

González Domínguez es codueño de una empresa de restaurantes con ocho establecimientos en el archipiélago, que emplean aproximadamente a 115 personas.