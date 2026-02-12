Mexicano detenido en Bélgica tras acosar a cantante Silvy De Bie

El sospechoso, un experto financiero de 51 años, cruzó el Atlántico con el único propósito de localizar a la artista, desatando una alerta de seguridad

La policía de Bélgica detuvo a un mexicano de 51 años por presunto acoso contra la cantante belga Silvy De Bie, vocalista del grupo Sylver. El incidente se produjo luego de que la artista denunciara que un desconocido la seguía hasta su gimnasio.

El detenido, identificado como Oscar C.V., contable y experto financiero, viajó desde Ciudad de México hacia Turquía y de allí a Bélgica con el objetivo de encontrarse con la cantante de 45 años. De Bie relató que nunca había visto antes al hombre.

"En los últimos días, tuve la impresión de que alguien me seguía. En mi gimnasio en Lier apareció pidiendo mi dirección privada. Alerté a la policía porque su comportamiento me pareció extraño", declaró la cantante.

La policía local de Lier, situada entre Bruselas y Amberes, localizó rápidamente al sospechoso, quien había compartido en redes sociales fotografías de su habitación en el hotel Hilton de Amberes, donde fue detenido el martes.

Karen Vervoort, portavoz policial, explicó que tras el arresto fue interrogado y liberado bajo condiciones estrictas, incluyendo la prohibición de acercarse o contactar a De Bie.

Por su parte, el abogado del detenido, Koen Vaneecke, afirmó que su cliente no tenía malas intenciones, pero reconoció que subestimó el impacto de su conducta. El interrogatorio se realizó en español.

Silvy De Bie, conocida por éxitos de los 2000 como “Turn the Tide” y “Forever in Love”, está divorciada y es madre de una hija de 18 años, Noor.