Mexicano baleado por ICE pide indemnización de US$50 millones

En octubre de 2025, Richard LA fue abordado por agentes del ICE que buscaban detenerlo, por lo que abrieron fuego contra él en 11 ocasiones. Sigue recluido

Luego de haber sido agredido por agentes del ICE cuando buscaban arrestarlo, el mexicano Carlitos Ricardo Parias, conocido en el mundo de las redes sociales como Richard LA, exigió al gobierno de Estados Unidos una millonaria indemnización.

Trasciende que su demanda asciende a los US$50 millones de dólares, pues agentes del ICE le dispararon varias veces cuando fue aprendido en octubre de 2025 en Los Ángeles.

Un año después del hecho, Carlitos permanece detenido; sin embargo, su abogada, Denise Gastelum, busca su liberación lo antes posible, pues alega que su retención es ilegal; además, acusa que su cliente recibió un "ataque indiscriminado".

Además de buscar esta jugosa suma de dinero como reparación de daño, su defensa adelantó que demandará al Departamento de Seguridad Nacional, al ICE y a otras agencias involucradas en su arresto.

¿Qué le pasó a Carlitos Parias?

En octubre de 2025, Richard LA fue abordado por agentes del ICE que buscaban detenerlo, por lo que abrieron fuego contra él en 11 ocasiones, dejándole heridas en el codo.

En respuesta a esto, el Departamento de Justicia acusó al mexicano de agresiones contra agentes federales, alegando que utilizó su vehículo como arma; no obstante, un juez desestimó la demanda, señalando que los oficiales violaron sus derechos constitucionales por negarle el acceso a un abogado.