Meteorólogo reacciona al descubrir que su pantalla es touch

Video: Especial

A veces, las sorpresas vienen de donde menos lo esperas y esto ocurrió con este meteorólogo de la abc al descubrir que todo este tiempo su pantalla es touch

Por: Edson López

agosto, 11, 2022 18:50

La televisión en vivo está plagada de momentos icónicos, y uno de estos momentos ocurrió durante un noticiero de la cadena abc 7 de Chicago, cuando el meteorólogo Greg Dutra, quien trabaja en la cadena desde 2019, descubrió que la pantalla con la que trabaja es en realidad touch.

Pero parece ser que él no fue el único sorprendido por el descubrimiento, pues en cuanto se dio cuenta de la verdad, todo el equipo de trabajo reaccionó con emoción al saber que todo este tiempo, no tenían un televisor si no una pizarra inteligente.

A escena entró su compañero Terrel Brown, quien confirmó que la pantalla es táctil y se mostró bastante emocionado.

Después de jugar un poco con el dispositivo, Greg remataría con un "hoy es un día genial" y con una sonrisa en su rostro continuó con su trabajo.