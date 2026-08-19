Meta enfrenta juicio en EUA por adicción en menores

Meta enfrenta un juicio en Estados Unidos por acusaciones de diseñar Instagram y Facebook para generar adicción en niños y adolescentes

Meta, empresa dirigida por Mark Zuckerberg, enfrenta desde este martes una nueva batalla judicial en Estados Unidos, luego de que 29 fiscales estatales la acusaran de desarrollar funciones que provocarían conductas adictivas entre niños y adolescentes en Instagram y Facebook.

El proceso se lleva a cabo en un tribunal federal de Oakland, California, ante la jueza Yvonne Gonzalez Rogers y un jurado integrado por ocho personas.

Acusan a Meta de recopilar información de menores

Los fiscales sostienen que Meta incumplió la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar de manera ilegal información de usuarios menores de 13 años.

Además, fiscales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey argumentan que la compañía también infringió leyes de protección al consumidor.

De acuerdo con las estimaciones citadas en el proceso, las posibles sanciones económicas contra Meta podrían alcanzar los 1,400 millones de dólares.

El juicio forma parte de un litigio multidistrital que concentra más de 3 mil demandantes contra Meta y otras grandes compañías tecnológicas, entre ellas Google, TikTok y Snap.

Las demandas sostienen que las plataformas fueron diseñadas para aumentar el tiempo que los usuarios permanecen frente a las pantallas. Según los demandantes, esta dinámica puede favorecer comportamientos adictivos entre menores y generar consecuencias emocionales y físicas.

Los casos más graves incluso relacionan estos posibles efectos con muertes, según los argumentos que forman parte del litigio.

Es el primer juicio de este tipo que llega a un jurado

El proceso iniciado este martes representa un caso relevante debido a que es el primer litigio por presuntas violaciones a la COPPA que llega a la etapa de evaluación ante un jurado.

Meta llega al juicio después de enfrentar otros fallos adversos relacionados con el impacto de sus plataformas en la salud y seguridad de los jóvenes.

A principios de agosto, un tribunal del distrito de Santa Fe, Nuevo México, ordenó a Meta pagar 567 millones de dólares a un fondo destinado a la reparación de daños relacionados con la salud mental de jóvenes, al considerar que las prácticas de la compañía afectan la salud y seguridad de los adolescentes.

En marzo de 2026, un tribunal de Los Ángeles también ordenó a Meta y Google pagar conjuntamente 6 millones de dólares a una joven de 20 años que había demandado a ambas empresas por negligencia y adicción a las redes sociales durante su adolescencia.