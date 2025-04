Menores en riesgo: peligros de los videojuegos sin supervisión

En el mundo hiperconectado de hoy, los videojuegos en línea han evolucionado de simples pasatiempos a vastos universos sociales donde niños y adolescentes interactúan con miles de personas alrededor del mundo. Juegos como Fortnite, Roblox, Minecraft, Among Us y Call of Duty no solo ofrecen entretenimiento, sino también comunicación en tiempo real con otros jugadores mediante chats de texto, voz y vídeo.

Pero en este entorno aparentemente inofensivo, se esconden peligros reales. Cuando los menores acceden a estas plataformas sin la supervisión de un adulto, se exponen a múltiples riesgos que pueden desembocar en situaciones devastadoras como chantajes, manipulación psicológica, explotación sexual e incluso secuestros.

¿Por qué los videojuegos en línea pueden ser peligrosos para los menores?

Anonimato absoluto: Cualquiera puede crear un perfil falso en segundos. Un adulto puede fácilmente encontrar un niño.

Acceso directo a menores: Los videojuegos actúan como redes sociales encubiertas, facilitando conversaciones privadas sin filtros.

Falta de supervisión tecnológica: Muchos padres desconocen las funciones sociales de los juegos o no aplican controles parentales.

Vínculos emocionales virtuales: Los depredadores pueden generar confianza y amistad antes de iniciar la manipulación.

Normalización del intercambio de información personal: Los menores, al sentirse en un entorno "de juego", bajan la guardia.

Casos reales que alertaron al mundo

El asesinato de Breck Bednar, Reino Unido, 2014:

Breck, de 14 años, conoció a su agresor, Lewis Daynes (18), a través de un videojuego en línea. Daynes se hizo pasar por un joven empresario exitoso y, durante meses, manipuló emocionalmente a Breck, convenciéndolo de desconfiar de su familia. Finalmente, lo atrajo a su casa, donde lo asesinó.

Este caso conmocionó al Reino Unido y dejó al descubierto cómo el grooming digital puede acabar en tragedia.

La red de pedófilos en Fortnite y Minecraft, EU (2020):

El FBI reveló que decenas de adultos utilizaban juegos como Fortnite y Minecraft para establecer contacto con menores. Los agresores se ganaban la confianza de los niños, solicitaban fotos íntimas y luego los chantajeaban emocionalmente (sextorsión). Muchos de estos niños no sabían con quién hablaban realmente, y sus padres desconocían por completo lo que ocurría dentro de las plataformas de juego.

El secuestro de una niña en Florida (2020):

Un hombre de 24 años conoció a una niña de 11 años en Roblox, un juego muy popular entre menores. Tras varios meses de interacción, logró convencerla de escaparse de casa para encontrarse con él. Fue arrestado y acusado de secuestro y abuso infantil. El contacto comenzó con mensajes de voz y texto dentro del juego.

Caso en Argentina, grooming y abuso en Free Fire (2021):

Un hombre mayor de edad se hacía pasar por un adolescente en el videojuego Free Fire. Tras establecer amistad con un niño de 12 años, logró que este le enviara imágenes íntimas. Posteriormente lo extorsionó durante semanas con amenazas de difundir el contenido. La familia se enteró por el cambio de conducta del menor.

Niña de 10 años secuestrada mediante uso de Roblox en California, EU (2025):

Una niña de 10 años fue rescatada tras haber sido secuestrada por un hombre de 27 años, identificado como Matthew Macatuno Naval, con quien había hecho contacto a través de las plataformas Roblox y Discord. La menor fue encontrada en Elk Grove, a más de 400 kilómetros de su hogar. El sospechoso se enfrenta a cargos de secuestro y conducta sexual ilegal con una menor. La niña fue localizada y rescatada el mismo día en que se reportó su desaparición.

¿Qué es el "grooming"?

Tipos de delitos que ocurren en videojuegos en línea

Grooming: Proceso mediante el cual un adulto gana la confianza de un menor para abusar de él.

Sextorsión: Obtención de contenido íntimo mediante engaño o presión, y posterior chantaje.

Ciberacoso (bullying): Acoso constante por parte de otros jugadores.

Engaño para encuentros físicos: Persuasión para concretar reuniones personales.

Manipulación psicológica: Inculcar ideas erróneas, ideologías extremas o desconfianza hacia la familia.

¿Cómo prevenir estos riesgos?

Participación activa de los padres: Interésate genuinamente en los juegos que usan tus hijos, juega con ellos, pregúntales con quién juegan, cómo se comunican, qué les gusta del juego, establece el hábito de jugar en espacios comunes (no en habitaciones con la puerta cerrada).

Uso de controles parentales: Configura controles en consolas, computadoras y teléfonos: tiempo de uso, acceso a chats, restricción de contenidos; activa los modos infantiles o de supervisión que ofrecen plataformas como Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, Google Play y App Store.

Educación digital desde temprana edad: Enseña a tus hijos a no compartir información personal como su nombre real, dirección, colegio o fotos.

Habla abiertamente sobre los peligros del grooming y cómo identificar a un extraño malintencionado.

Refuerza la importancia de decir "NO" ante cualquier solicitud incómoda o extraña.

Recomendaciones:

Desactivar chats públicos hace que reduzca el contacto con desconocidos.

Revisar la lista de amigos ayuda a detectar perfiles sospechosos o desconocidos.

Establecer contraseñas seguras ayuda a que desconocidos accedan al perfil del menor.

Supervisar los tiempos de juego permite saber con quién interactúa el menor.

Comunicación constante y sin juicios

Crea un ambiente donde los menores puedan hablar sin miedo a ser castigados.

Si sospechas de algo, no reacciones con enojo: escucha, pregunta y actúa con cautela.

Observa cambios de humor, ansiedad, aislamiento o irritabilidad; pueden ser señales de que algo no está bien.

No se trata de prohibir, sino de proteger

Los videojuegos pueden ser herramientas maravillosas de creatividad, trabajo en equipo e incluso aprendizaje. Pero también pueden ser puertas abiertas al peligro si los menores ingresan sin guía, sin límites y sin acompañamiento.

El rol de los adultos es crear un entorno de juego seguro, promover el uso consciente de la tecnología y estar siempre disponibles para proteger y orientar. Supervisar no es invadir: es cuidar.





