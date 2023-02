Menor se declara culpable de matar a puñaladas a niña de 13

Un adolescente detenido en 2021 y acusado de asestar 114 cuchilladas a una menor de 13 años compañera de escuela en el condado de St. Johns, en el noreste de Florida, se declaró este lunes culpable del cargo de asesinato en primer grado, informaron las autoridades.

Aiden Fucci, ahora de 16 años, que tenía 14 años cuando asesinó a puñaladas a Tristyn Bailey, una animadora del colegio, se declaró culpable ante un tribunal de la ciudad de San Agustín del cargo de asesinato y afronta una posible condena a cadena perpetua.

'La decisión de Fucci de declararse hoy culpable no es más que testimonio del arduo trabajo y la dedicación total de los hombres y mujeres excepcionales de la oficina del alguacil del condado de St. Johns', dijo en un comunicado Robert Hardwick, alguacil del condado.

La familia de la niña denunció la desaparición el 9 de mayo de 2021 y su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa después de un día de búsqueda.

