Menor mata a abuelos y maestros en tiroteo escolar en Tailandia

El tiroteo, el más grave en Tailandia en casi cuatro años, fue "planeado con cuidado", dijo el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul

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Un adolescente de 14 años mató este viernes a sus abuelos en la vivienda que compartían y después acudió a su escuela al norte de Bangkok, donde disparó contra profesores y compañeros, dejando al menos 5 fallecidos - todos maestros y personal del centro- y una treintena de heridos antes de suicidarse, según las autoridades del país.

El tiroteo, el más grave en Tailandia en casi cuatro años, fue "planeado con cuidado", dijo el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, desde el lugar de los hechos, la prestigiosa Escuela Debsirin en Nonthaburi (unos quince kilómetros al noroeste de Bangkok).

Las primeras investigaciones apuntan a que el joven sufría de "estrés académico" ante la supuesta presión de sus abuelos para que sacase buenas notas, afirmó el dirigente a los medios.

Después se dirigió al centro, de acuerdo con la reconstrucción policial, y disparó con una pistola que pertenecía a su abuelo contra docentes y alumnos, dejando allí un saldo preliminar de cinco fallecidos y más de una treintena de heridos, nueve de ellos en estado crítico, dijo Anutin.

La Policía tailandesa añadió que no se ha registrado la muerte de ningún estudiante, al contrario de lo que se había informado previamente, y que todos los fallecidos son profesores y personal del centro. No detalló las identidades de los heridos.

El adolescente se quitó después de la vida, cuando aún tenía "más de 30 balas" disponibles, agregó el dirigente.

El colegio pertenece a una de las redes de escuelas públicas más prestigiosas y antiguas del país, cuya exigencia educativa no llega al nivel de la de naciones asiáticas como Corea del Sur, China o Singapur, si bien es habitual la elevada competencia para ingresar en centros reputados.